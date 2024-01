Josef Fritzl, bărbatul numit de presa austriacă „Monstrul din Amstetten” după ce și-a ținut captivă fiica timp de 24 de ani forțând-o să întrețină cu el relații sexuale în urma cărora s-au născut 7 copii, ar putea cere în curând eliberarea pe cauțiune, arată un document judiciar consultat de Reuters.

Josef Fritzl in 2009, ultima oara cand a fost vazut in public in timpul procesului sau Foto: People Picture / Capital pictures / Profimedia Images