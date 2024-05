ESENTIAL Luni, 13 Mai 2024, 09:58

Premierul Marcel Ciolacu spune că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, are reţineri mari ca România să dea Ucrainei un sistem de apărare Patriot, menţionând că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis pe această temă şi că decizia va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Sistem Patriot al armatei române Foto: Inquam Photos / George Calin

„Suntem trei state cu sistemul Patriot - este Polonia, România şi Germania. Ştim poziţia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituţiei, comandantul suprem al armatei este domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuţie încă după vizita preşedintelui în Statele Unite. Am avut discuţii cu ministrul Apărării. Domnul ministru al Apărării are reţineri mari să dăm acest sistem, unul dintre sisteme să-l dăm în Ucraina”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3, conform Agerpres.

El a spus că decizia va fi luată în CSAT, împreună cu preşedintele României. „Sunt ferm convins că vom lua decizia cea mai înţeleaptă în ceea ce priveşte România, în primul rând bun”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Iohannis s-a declarat deschis discuțiilor ca România să trimită Ucrainei un sistem Patriot: „Să vedem ce putem primi în schimb”

Președintele Klaus Iohannis s-a declarat „deschis discuțiilor” ca România să ofere Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot, el făcând aceste declarații în 7 mai, la Casa Albă, după o întâlnire cu președintele american Joe Biden.

„Există evident nevoia unor sisteme de apărare antiaeriană, în acest fel, în ultimele săptămâni, este o discuție intensă. România dispune de aceste sisteme. Am fost întrebați și noi. Președinte Biden a menționat la întâlnirea noastră și am zis că sunt deschis să discutăm. Asta înseamnă că trebuie discutat în CSAT să vedem ce putem da și ce putem primi în schimb, pentru că nu este acceptabil ca România să rămână fără”, a declarat Klaus Iohannis

Eu cred că vom găsi o soluţie. Este vorba de un singur sistem Patriot. Credeţi-mă că ştiu mai multe detalii, dar da, este unul funcţional care va rămâne în România, celelalte care sunt în faze avansate de operaţionalizare şi despre unul dintre acestea era vorba”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

Iohannis a spus anterior că, la întâlnirea cu președintele american, i-a transmis că România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar.

„Prioritatea comună, a UE, SUA, este de a nu permite Rusiei să câștige acest război”

Germania a promis o baterie Patriot suplimentară, în timp ce Spania a declarat că va livra rachete antiaeriene Patriot.

Alte țări europene, inclusiv Grecia, Țările de Jos, Polonia și Suedia au, de asemenea, sisteme Patriot.

