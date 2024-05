POLITIC Luni, 13 Mai 2024, 09:32

Premierul Marcel Ciolacu, s-a declarat „ferm convins" că Mircea Geoană va candida la alegerile prezidenţiale, adăugând că secretarul general adjunct al NATO este în campanie electorală. Declarațiile liderul PSD vin după ce Geoană a spus în weekend că „întrebarea e dacă ţara este pregătită" și că „oferta politică actuală nu e foarte convingătoare".

Carte scrisă de Mircea Geoană Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Avem două conflicte, avem un război în Ucraina, avem un conflict în Orientul Mijlociu şi avem România. Statul român şi România are şansa de a avea secretarul general adjunct la NATO, pe domnul Mircea Geoană. Am crezut că domnul Geoană se ocupă cu războaiele, cu asta se ocupă NATO, nu cu lansări de cărţi. Am înţeles. Domnul Geoană este în campanie”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminică, la Antena 3 întrebat în legătură cu o posibilă intenţie a lui Mircea Geoană de a candida la Preşedinţie.

„Domnul Geoană va candida. Eu nu sunt ironic, dar eu presupun că românii aşteaptă în primul rând de la mine să vorbesc de ce fac la Guvern. Dar, eu cu domnul, cu românul Mircea Geoană nu am avut nicio discuţie în ceea ce priveşte situaţia de criză de securitate în care ne aflăm. Credeţi-mă că am avut cu toţi responsabilii din domeniu", a continuat liderul PSD, potrivit Agerpres.

El a adăugat că a avut discuţii pe tema securităţii „cu toată lumea, mai puţin cu domnul Geoană, românul".

„Am înţeles. Domnul Geoană este în campanie, lansează cărţi şi lumea îl roagă să candideze. (...) Foarte bine, dar sunt ferm convins că va candida. Sunt ferm convins că domnul Geoană va candida. Foarte bine pentru democraţie", a mai spus Ciolacu.

Geoană a spus că „întrebarea e dacă ţara este pregătită”

Declarațiile lui Ciolacu vin după ce, sâmbătă, Geoană a spus că „oferta politică actuală nu e foarte convingătoare" pentru mulţi români şi că simte în publicul din ţară şi din diaspora „dorinţa unei schimbări profunde".

El nu a dorit, însă, să răspundă dacă va candida la alegerile prezidenţiale, afirmând că un anunţ privind viitorul său politic va fi făcut doar după încheierea mandatului la NATO.

Prezent la o dezbatere organizată sâmbătă, la Arad, cu ocazia lansării volumului său „Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO", Mircea Geoană a fost întrebat dacă nu cumva pe acest proiect editorial doreşte să clădească un proiect politic şi dacă se simte pregătit „să se implice, să prezinte o alternativă".

„Întrebarea nu e dacă eu sunt pregătit, întrebarea e dacă ţara este pregătită", a răspuns Geoană, care apoi a adăugat: „Eu cred că da, eu simt asta, şi nu mă refer la mine, ci legat de starea de spirit a românilor".

El a spus că „nici oferta politică actuală nu e foarte convingătoare" pentru mulţi români, dar a precizat că nu o să ofere un anunţ oficial privind o candidatură, înainte să îşi încheie mandatul la NATO.

Întrebat şi de jurnalişti, la finalul dezbaterii, dacă va candida la alegerile prezidenţiale, Mircea Geoană a răspuns: „Rămân la decizia mea care este o decizie, cred eu, normală, etică, corectă, de a anunţa deciziile mele finale cu privire la ceea ce îmi propun să fac după ce îmi voi termina mandatul la NATO. Ceea ce pot să spun este că simt în publicul românesc din ţară şi din diaspora masivă românească dorinţa unei schimbări profunde. Într-un fel şi participarea în număr foarte mare la lansările mele de carte, la întâlnirile pe care le am în ţară şi diaspora arată un anumit interes, sunt măgulit de acest lucru, dar o decizie consolidată, finală, o voi anunţa după ce voi termina mandatul la NATO".

Mircea Geoană, lider detașat în ultimele sondaje

33,6% dintre români ar vota cu Mircea Geoană, potrivit unui sondaj AtlasIntel făcut la comanda Digi24 în luna aprilie, într-un prim scenariu în care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu ar candida. Pe locul doi vine George Simion cu 11,8%, iar pe 3 Cătălin Drulă (10.9%), urmat de Diana Șoșoacă (10,8%).

Cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă intrați în cursă, tot Mircea Geoană este în frunte cu 27%. George Simion se menține pe doi cu 12,6%, Cătălin Drulă ia 11.3%, Diana Șoșoacă 10,6%, Marcel Ciolacu doar 9.6%, Cioloș 6.1%, Nicolae Ciucă 5%, iar Kelemn Hunor 0,7%.

Un al treilea scenariu este cel în care este măsurat liderul PSD Marcel Ciolacu, dar nu este măsurat și Nicolae Ciucă. În acest scenariu crește scorul lui Cătălin Drulă, care ar intra în turul doi alături de Mircea Geoană. De asemenea, scorul lui Marcel Ciolacu scade. Mircea Geoană ar avea 27,3%, iar Cătălin Drulă 13,6%, în timp ce George Simion vine aproape cu 12,4%. Diana Șoșoacă rămâne pe 4 cu 9,8%, Marcel Ciolacu 9,2%, Dacian Cioloș 6.4%, iar Kelemen Hunor crește la 3%.

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană are peste 30% cotă de încredere în rândul românilor, în timp ce liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu - 20,5%, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro în luna februarie.

Mircea Geoană este posibilul candidat cu cea mai bună imagine în comparație cu ceilalți prezidențiabili, rezultă dintr-o analiză făcută de sociologul Barbu Mateescu în urma unei cercetări calitative efectuate de IRES la comanda Fundației Konrad Adenauer.

Geoană este prima opțiune a românilor la prezidențiale, din postura de candidat independent, cu 26,5%, urmat de Marcel Ciolacu - 18,9% și Diana Şoşoacă - 14%, George Simion şi Nicolae Ciucă, conform unui sondaj publicat de INSCOP pe 31 ianuarie.

„Simt că ei încearcă să spună - fără noi nu se poate. Se poate şi fără dânşii”, a spus Mircea Geoană la începutul lunii aprilie, întrebat, la Digi 24, dacă ar accepta să fie candidatul susţinut de alianţa PSD-PNL în cazul în care va candida la alegerile prezidenţiale.

Mircea Geoană a declarat în februarie că liderii PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, s-au dus la el „în birou” să îi propună să candideze independent la Președinția României susținut de Partidul Social-Democrat.