Preşedintele american Joe Biden nu a ştiut până marţi că secretarul său pentru apărare, Lloyd Austin, are cancer de prostată, a transmis Casa Albă la câteva minute după ce boala şefului Pentagonului a fost dezvăluită publicului larg, la fel şi o infecţie pentru care a fost tratat şi care, de asemenea, a fost ţinută sub tăcere, scrie Reuters.

Presedintele Joe Biden alaturi de Lloyd Austin, seful Pentagonului (in dreapta sa), si secretarul sau de stat Antony Blinken Foto: Ting Shen-Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia