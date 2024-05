ESENTIAL Marți, 14 Mai 2024, 22:36

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat marţi seară că este „prematur” să se spună dacă România va da sau nu sistemul Patriot Ucrainei, decizia, „extrem de importantă”, urmând a fi luată în cadrul CSAT. „O eventuală decizie a României deranjează foarte mult Moscova”, a mai afirmat Ciolacu, adâugând că Rusia nu va ataca România.

Sistem Patriot al armatei române Foto: Inquam Photos / George Calin

„Cred că este prematur, decizia se va lua cadrul CSAT, cum este şi normal. Este o decizie importantă”, a declarat marţi seară, la Digi 24, premierul Marcel Ciolacu, întrebat dacă România va da Ucrainei sistemul Patriot, relatează News.ro.

Ciolacu a adăugat că a văzut reacţia Moscovei: „Noi avem de-a face cu un agresor şi cu un dictator (...) O eventuală decizie a României deranjează foarte mult Moscova”.

Premierul susţine, însă, că Rusia nu va ataca România.

„Vreau să fiu foarte bine înţeles: Rusia nu va ataca România. Rusia nu-şi permite să atace România şi nici nu vrea să atace România”, a susținut Marcel Ciolacu.

Va trimite România un sistem Patriot în Ucraina? Ce spun oficialii români

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a declarat marţi, despre sistemul Patriot care au urma să fie dat Ucrainei, că „nu a zis nimeni că trebuie să îl dăm”.

El a precizat că este vorba de patru sisteme, din care doar unul este operaţional, şi a arătat că „le-am luat tocmai pentru nevoia României de a-şi apăra teritoriul naţional, iar acest sistem operaţional este indispensabil”.

La rândul său, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni despre donarea unui sistem Patriot către Ucraina că este un subiect care nu trebuie politizat şi că este o decizie care se va lua după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, în CSAT.

Premierul Marcel Ciolacu declarase duminică, într-o emisiune la Antena 3, că „preşedintele Iohannis va avea discuţii cu primul ministru, cu ministrul apărării, CSAT” pe tema ajutorului pentru Ucraina.

„În fapt, dacă noi avem, acum vorbesc în nume personal, avem un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina şi ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva şi pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente şi pentru acest lucru. Am şi declaraţia domnului Donald Tusk, premierul Poloniei. Polonia are două baterii, a câte 16 lansatoare. Fiecare baterie are opt. Nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment”, a spus Ciolacu.

Ideea donării sistemului Patriot Ucrainei a fost vehiculată de președintele Iohannis

Președintele Klaus Iohannis s-a declarat „deschis discuțiilor” ca România să ofere Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot, el făcând aceste declarații în 7 mai, la Casa Albă, după o întâlnire cu președintele american Joe Biden.

„Există evident nevoia unor sisteme de apărare antiaeriană, în acest fel, în ultimele săptămâni, este o discuție intensă. România dispune de aceste sisteme. Am fost întrebați și noi. Președinte Biden a menționat la întâlnirea noastră și am zis că sunt deschis să discutăm. Asta înseamnă că trebuie discutat în CSAT să vedem ce putem da și ce putem primi în schimb, pentru că nu este acceptabil ca România să rămână fără”, a declarat Klaus Iohannis.

„Eu cred că vom găsi o soluţie. Este vorba de un singur sistem Patriot. Credeţi-mă că ştiu mai multe detalii, dar da, este unul funcţional care va rămâne în România, celelalte care sunt în faze avansate de operaţionalizare şi despre unul dintre acestea era vorba”, a mai afirmat Klaus Iohannis după întâlnirea de la Casa Albă.

Iohannis a spus anterior că, la întâlnirea cu președintele american, i-a transmis că România va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi necesar. „Prioritatea comună, a UE, SUA, este de a nu permite Rusiei să câștige acest război”.