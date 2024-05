ESENTIAL Marți, 14 Mai 2024, 22:52

Ministrul Justiţiei Alina Gorghiu a anunţat că „Dan Duru”, pe numele său Cătălin Gheorghe Mazarache, a fost adus din Germania şi va executa şapte ani de închisoare într-o închisoare din România, fiind condamnat pentru infracţiuni de „tâlhărie calificată”, informează News.ro. „Să ştiţi că multe persoane condamnate cred că fug din ţară şi se pot ascunde. Îi găsim pe toţi”, a adăugat ea.

Alina Gorghiu, ministrul Justiției Foto: Inquam Photos / George Călin

„Dan Duru, numele lui e Cătălin Gheorghe Mazarache şi a crezut că poate să scape de justiţia noastră. Tocmai l-am adus din Germania. Are de executat o pedeapsă de 7 ani şi va sta în penitenciar. A săvârşit mai multe infracţiuni de furt şi de tâlhărie. Aşa cum vă spun, va rămâne în penitenciarul din România şi să ştiţi că multe persoane condamnate cred că fug din ţară şi se pot ascunde. Îi găsim pe toţi”, a anunţat Alina Gorghiu, într-un mesaj video postat, marţi, pe pagina ei de Facebook.

Cătălin Gheorghe Mazarea, în vârstă de 33 de ani, poreclit „Dan Duru”, este din Scheia, judeţul Suceava şi pe numele acestuia, Judecătoria Gura Humorului a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, prin care a dispus condamnarea sa la pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie calificată”, potrivit site-ului Poliţiei Române.

Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, actul normativ care îi obligă pe fugarii care s-au sustras urmării penale sau executării condamnărilor să plătească cheltuielile judiciare în cazul aducerii în țară. Mai exact, statul ar urma să-și recupereze cheltuielile cu extrădarea acestora. Conform ministrului Justiţiei, Alina Gorghiu, costul pentru fiecare persoană adusă în România pentru a-și ispăși pedeapsa variază între câteva mii de euro şi 25.000 de euro, bani pe care acum îi dă statul, în timp ce fenomenul fugarilor a fost în creştere de la an la an.

Legea se aplică persoanelor urmărite internaţional pentru care a fost emis mandat european de arestare, dar și persoanelor care au fugit în afara Uniunii Europene şi pentru care se desfăşoară procedura de extrădare.

Actul normativ mai prevede ca fugarul care se sustrage de la urmărire penală sau judecată să suporte cheltuielile de judecată prin hotărârea definitivă de condamnare (în caz de achitare, rămân în sarcina statului).

Mario Iorgulescu, Alina Bica, Paul de România, Sorin Oprescu sau Dragoș Săvulescu sunt doar câteva nume de pe lista fugarilor care după ce au fost condamnați și-au găsit refugiul în alte țări, mulți în Italia și Grecia, iar pe unii dintre ei România nu reușește de ani de zile să îi aducă în țară.