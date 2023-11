INTERNATIONAL Luni, 27 Noiembrie 2023, 21:41

Miliardarul Elon Musk, acuzat de grupurile pentru drepturile civile că a amplificat ura antisemită pe platforma sa socială X, a sprijinit luni campania Israelului împotriva Hamas, după ce, aflat într-o vizită neobişnuită în Israel, în timpul armistiţiului de patru zile, a vizitat împreună cu premierul Benjamin Netanyahu un kibbutz vizat de atacul Hamas din 7 noiembrie şi a avut apoi o discuţie online în direct, pe X Spaces, alături de şeful guvernului israelian, relatează agenția Reuters şi publicația The Times of Israel, citate de News.ro.

Benjamin Netanyahu l-a dus pe Elon Musk să vadă un kibbutz care a fost vizat de atacul Hamas Foto: Amos Ben-Gershom / UPI / Profimedia

Într-o aparentă referire la vizita sa de solidaritate în Israel, Musk a postat pe X, luni dimineaţă: „Acţiunile vorbesc mai tare decât cuvintele”.

Împreună cu premierul Benjamin Netanyahu, Elon Musk şi-a început luni vizita în Israel cu un tur al unui kibbutz din sudul ţării care a fost printre cele mai afectate în timpul atacului Hamas din 7 octombrie. În timpul turului făcut la Kfar Aza, lui Musk i-au fost prezentate ororile atacului Hamas, când teroriştii au luat cu asalt comunitatea, omorând şi răpind zeci de civili pe care i-au dus în Gaza.

Netanyahu i-a arătat lui Musk un videoclip cu atacul din 7 octombrie, montat din imaginile surprinse de camerele de corp ale militanţilor Hamas, camere de supraveghere şi alte surse. Musk a mărturisit că experienţa a fost „zguduitoare” şi că a fost șocat de ceea ce părea a fi „bucurie” din partea teroriştilor din videoclip.

După acest tur, Netanyahu şi Musk au transmis pe X Spaces o discuţie în direct.

Elon Musk a fost de acord că una dintre provocări este oprirea propagandei de genul celei care a dus la seria de crime comise de gruparea palestiniană, ceea ce a declanşat războiul din Gaza.

Musk a declarat că X ar trebui să fie o platformă pentru ca oamenii să posteze diverse puncte de vedere, dar compania va limita distribuirea anumitor postări care ar putea încălca politicile sale, numind această abordare „libertate de exprimare, dar nu de atingere”.

Elon Musk a spus mai luni că nu există „nicio altă opţiune” decât distrugerea grupării teroriste Hamas pentru a aduce un viitor mai bun pentru Gaza şi a fost de acord cu Netanyahu că organizaţia teroristă are intenţii genocidare faţă de poporul evreu, potrivit The Times of Israel.

Miliardarul, proprietar al companiei X şi şeful SpaceX, a spus totuşi că ar dori să ajute la reconstrucţia din Gaza după războiul actual şi a afirmat că reabilitarea teritoriului este un pas important pentru a preveni un viitor război.

„Dacă vrei securitate, pace şi o viaţă mai bună pentru locuitorii din Gaza, atunci trebuie să distrugi Hamas. Mai întâi trebuie să scapi de regimul otrăvitor, aşa cum s-a făcut în Germania şi Japonia", a spus Netanyahu, la care Musk a răspuns: „Nu există altă opţiune”.

Musk a mai spus că victimele civile sunt "inevitabile" şi că Israelul încearcă să le evite în războiul său împotriva Hamas. "Trebuie să asociezi fermitatea şi eliminarea teroriştilor şi a celor care intenţionează să ucidă, dar, în acelaşi timp, să îi ajuţi pe cei care rămân, ceea ce s-a întâmplat în Germania şi Japonia", a adaugat el. "Aş vrea să ajut şi eu", a spus Musk.

"Cei care au intenţia de a ucide trebuie neutralizaţi", a afirmat Elon Musk. "Trebuie să se oprească pe viitor propaganda care antrenează oamenii să fie criminali. Şi apoi, să Gaza să prospere. Şi dacă se va întâmpla asta, cred că va fi un viitor bun", a arătat Elon Musk.

La acest comentariu, Netanyahu a replicat: "Sper că vă veţi implica. Iar faptul că aţi venit aici, cred că spune multe despre angajamentul dumneavoastră de a încerca să asiguraţi un viitor mai bun".

Musk însuşi a fost acuzat de incitare la antisemitism după ce a fost de acord, la 15 noiembrie, cu o postare care susţinea în mod fals că evreii alimentează ura împotriva albilor. Ca urmare, mari companii americane, printre care Walt Disney, Warner Bros Discovery şi Comcast, compania mamă a NBCUniversal, şi-au întrerupt publicitatea pe X.

Când se întâlniseră ultima dată, în California, la 18 septembrie, Netanyahu l-a îndemnat pe Musk să găsească un echilibru între protejarea libertăţii de exprimare şi combaterea discursului instigator la ură, după săptămâni de controverse legate de antisemitism pe X.

Musk urma să se întâlnească luni şi cu preşedintele israelian Isaac Herzog şi cu familiile ostaticilor deţinuţi de Hamas în Gaza. Biroul lui Herzog a declarat că acesta şi Musk vor discuta despre "necesitatea de a acţiona pentru a combate antisemitismul în creştere pe internet".

Luna trecută, în timp ce războiul făcea ravagii, Musk a propus utilizarea Starlink pentru a sprijini legăturile de comunicare în enclava Gaza, afectată de pana de curent, cu ajutorul "organizaţiilor de ajutorare recunoscute la nivel internaţional". La momentul respectiv, ministrul israelian al comunicaţiilor, Shlomo Karhi, a obiectat, spunând că "Hamas îl va folosi (Starlink) pentru activităţi teroriste". Însă, într-o nouă abordare, luni, Karhi a declarat că Israelul şi Musk au ajuns la un acord de principiu prin care "unităţile de satelit Starlink pot fi operate în Israel numai cu aprobarea Ministerului israelian al Comunicaţiilor, inclusiv în Fâşia Gaza".

Într-o postare pe X adresată lui Musk, Karhi a declarat că speră ca vizita sa în Israel să servească drept imbold pentru viitoarele eforturi şi să îmbunătăţească relaţia cu poporul evreu şi valorile pe care le împărtăşeşte cu întreaga lume.