\uD83D\uDEA8وسائل إعلام تركية:



أردوغان اجتمع هذا المساء مع كبار قيادة حركة حماس وبحث معهم وقف التصعيد وبدء مفاوضات بشأن الأسرى.



Erdogan met this evening with senior Hamas leadership and discussed with them the de-escalation and the start of negotiations over the prisoners.