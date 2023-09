Kremlinul i-a amintit miercuri fostului secretar de stat american Hillary Clinton de o gafă „foarte grăitoare” făcută în timpul mandatului ei după ce aceasta l-a ironizat marți pe președintele rus Vladimir Putin, relatează Reuters.

Hillary Clinton alaturi de Serghei Lavrov si butonul „buclucas” in 2009 Foto: Anonymous / AP - The Associated Press / Profimedia