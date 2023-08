INTERNATIONAL Joi, 24 August 2023, 19:45

HotNews.ro

12

Președintele rus Vladimir Putin a transmis joi condoleanțe familiei lui Evgheni Prigojin, rupând tăcerea după ce avionul liderului mercenar s-a prăbușit la două luni după ce acesta a condus o revoltă împotriva șefilor armatei ruse, relatează Reuters.

Vladimir Putin Foto: Pavel Lisitsyn / Sputnik / Profimedia

Până la comentariile lui Putin, nu a existat nicio confirmare oficială a morții lui Prigojin, în afară de o declarație a autorității aeronautice care spunea că se afla la bord.

Rupând tăcerea, Putin l-a descris pe Prigojin drept un om de afaceri talentat pe care îl cunoaște din anii 1990 și a spus că ancheta asupra accidentului va duramai mult timp.

"He had a difficult fate, he made serious mistakes in his life. And he achieved the necessary results both for himself and when I asked him to do so for the common goal, as happened in recent months." - Putin spoke about Prigozhin's death for the first time. pic.twitter.com/HMeiMZCZV8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 24, 2023

"În ceea ce privește tragedia aviatică, în primul rând vreau să exprim cele mai sincere condoleanțe familiilor tuturor victimelor. Este întotdeauna o tragedie", a spus Putin în declarațiile televizate făcute în timpul unei întâlniri la Kremlin cu șeful instalat de Moscova în regiunea Doneţk din estul Ucrainei.

„Într-adevăr, dacă angajații companiei Wagner au fost acolo, iar datele preliminare indică că au fost, aș dori să remarc că acești oameni au avut o contribuție semnificativă la cauza noastră comună de combatere a regimului neo-nazist din Ucraina, ne amintim acest lucru, știm asta și nu vom uita”, a adăugat el.

Putin a amintit că îl cunoștea pe Prigojin - un criminal condamnat care a înființat o companie de catering de succes înainte de a fonda grupul de mercenari Wagner - încă de la începutul anilor 1990, imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice.

"El (Prigojin) a fost o persoană talentată, un om de afaceri talentat, a lucrat nu numai în țara noastră și a obținut rezultate, ci și în străinătate, în special în Africa. A fost implicat acolo cu petrol, gaze, metale prețioase și pietre".

„A fost un om cu o soartă digicilă și a făcut greșeli grave în viață”.



"Din câte știu eu, tocmai s-a întors ieri din Africa. S-a întâlnit aici cu câțiva oficiali. Dar ceea ce este destul de cert - mi-a raportat șeful Comisiei de anchetă în această dimineață - este că au început deja o anchetă preliminară asupra acestui eveniment. Și se va desfășura în totalitate și până la capăt. Nu există îndoieli în acest sens. Să vedem ce spun anchetatorii în viitorul apropiat. Și acum se fac expertize, examinări tehnice și genetice. Acest lucru durează ceva timp.”



SUA analizează varianta atacării avionului cu o rachetă

Statele Unite analizează o serie de teorii cu privire la ceea ce a doborât avionul în care s-ar fi aflat Evgheni Prigojin, inclusiv varianta unei rachete sol-aer care l-a lovit, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Autoritățile aeriene ruse au declarat că Prigojin, mâna sa dreaptă Dmitri Utkin și alte opt persoane se aflau în avionul privat care s-a prăbușit miercuri, la nord de Moscova.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul crede că o rachetă sol-aer provenită din interiorul Rusiei probabil a doborât avionul, deși au spus că informațiile sunt preliminare. Ei au vorbit sub condiția anonimatului și nu au oferit nicio dovadă.

Anchetatorii ruși au deschis o anchetă penală, dar Moscova nu a spus nimic până acum cu privire la ceea ce ar fi putut cauza prăbușirea avionului.

Wall Street Journal a raportat joi o altă teorie, și anume că o bombă aflată la bordul aeronavei a provocat prăbușirea.

Nu este neobișnuit să existe opinii concurente, chiar contradictorii, în cadrul guvernului SUA în orele și zilele după evenimente internaționale majore.

Un al treilea oficial american a declarat pentru Reuters că există o serie de teorii și nu s-a ajuns la nicio concluzie definitivă.