INTERNATIONAL Marți, 16 Mai 2023, 23:34

HotNews.ro

1

Un înalt diplomat german - Boris Ruge - urmează să devină secretar general adjunct al NATO pentru afaceri politice şi politică de securitate, a declarat marţi un purtător de cuvânt al alianţei militare, după cum relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Boris Ruge Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Ruge urmează să o înlocuiască pe colega sa Bettina Cadenbach, care a deţinut funcţia din 2019.

Boris Ruge, în vârsta de 61 de ani, este în prezent vicepreşedinte al Conferinţei pentru Securitate de la München (MSC). El a lucrat pentru NATO în timpul războiului din Kosovo ca ofiţer de legătură la sediul din Bruxelles şi consilier politic pentru doi comandanţi ai forţelor NATO în Pristina.

De asemenea, Boris Ruge a fost şef de unitate pentru Orientul Apropiat şi Mijlociu şi Africa de Nord la Ministerul german de Externe, ambasador german în Arabia Saudită şi adjunctul ambasadorului german în Statele Unite.

În total, există în prezent opt secretari generali adjuncţi la NATO. Se aşteaptă ca Ruge să preia postul în cursul mandatului secretarului general al Alianţei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, spre sfârşitul acestui an.

Jens Stoltenberg nu va mai fi secretarul general al NATO din octombrie 2023

Cel mai înalt post diplomatic din NATO va fi vacant în luna octombrie, actualul secretar general Jens Stoltenberg anunțând că nu are intenția de a-și reînnoi contractul.

Recent, într-un interviu, Stoltenberg a răspuns categoric că va pleca de la șefia Alianței în luna octombrie, așa cum este stabilit, după ce și-a prelungit deja mandatul cu un an, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.

„Am arătat clar că nu am alte planuri în afară de plecare în octombrie. Va fi aproape de două ori mai mult decât s-a planificat iniţial. Şi asta e tot ce am de spus despre subiect”, a declarat Stoltenberg. El a precizat că până atunci va fi „concentrat total” asupra îndatoririlor pe care le are.

Mandatul lui Stoltenberg a fost prelungit de trei ori până acum, el aflându-se la șefia NATO din octombrie 2014.

VEZI AICI care e procedura selecției viitorului șef NATO, care sunt criteriile și cine ar fi pe listă: NATO îşi caută şef - care sunt candidaţii cunoscuţi până acum

Mandatul lui Mircea Geoană la vârful NATO a fost extins: Va ocupa funcția secretar general adjunct până în octombrie 2024

Între timp, mandatul lui Mircea Geoană de secretar general adjunct la NATO a fost extins cu încă un an, până în octombrie 2024, după cum a anunțat șeful Alianței, Jens Stoltenberg.

„Mircea Geoană a fost un secretar general adjunct al NATO excepțional și un mare sprijin pentru mine personal, într-un moment critic pentru securitatea euro-atlantică. Abilitățile sale politice, expertiza și grația sa sub presiune continuă să fie atuuri puternice pentru Alianța noastră transatlantică. În semn de recunoaștere a serviciilor sale, i-am prelungit mandatul de secretar general adjunct cu un an, până la jumătatea lunii octombrie 2024. Îi mulțumesc lui Mircea pentru dedicarea sa și aștept cu nerăbdare să ne continuăm activitatea împreună” - Jens Stoltenberg.

Mircea Geoană a fost numit secretar general adjunct al NATO în 16 octombrie 2019, devenind al 17-lea secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Mandatul lui Geoană a fost extins în 2021 cu doi ani, iar acum a primit încă o extindere de un an până în octombrie 2024.