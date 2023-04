China a lansat sâmbătă trei zile de manevre militare în jurul Taiwanului, cu intenția de a intimida autoritățile acestuia, la scurt timp după ce o întâlnire între președintele insulei și un înalt oficial american a provocat furia Beijingului, potrivit AFP.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia