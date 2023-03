Panorama.ro Miercuri, 01 Martie 2023, 08:38

Cu războiul din Ucraina intrat în anul al doilea și a zecea repriză de sancțiuni proaspăt ieșită din negocierile aprinse de la Bruxelles, se pune întrebarea legitimă privind eficiența sau urmările reale ale acestor măsuri.

Piața Roșie din centrul Moscovei Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Pacea, vedem, nici nu se arată la orizont în Ucraina. Nu asta voiam să obținem, o retragere a rușilor din Ucraina agresată? Nu, spun acum vocile mai temperate: am căutat să stoarcem de bani mașinăria de război a Kremlinului.

Un an mai târziu, toate părțile făgăduiesc că rămân pe baricade cât va fi nevoie: Vladimir Putin plusează în lupta imaginară contra neonaziștilor ucraineni și e tot mai agresiv și față de Republica Moldova, despre care există acum temerea că ar putea deveni următoarea lui țintă; Volodimir Zelenski nu poate să cedeze după ce a ajuns mai departe decât spera oricine în februarie 2022; Joe Biden, proaspăt întors din Europa, promite sprijin occidental pentru Ucraina „as long as it takes”. Și de parcă peisajul nu era suficient de complicat, în el tocmai și-a băgat capul și China, care pozează, deloc credibil, în mediatorul de pace.

Conflictul armat, deci, ca și sancțiunile, merge mai departe. Ce-am obținut? Și cum stau lucrurile de fapt în economia de război condusă de Vladimir Putin?

