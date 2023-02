Cel mai înalt oficial al Pentagonului pentru China, secretarul adjunct al apărării Michael Chase, a sosit în Taiwan pentru o vizită, a relatat vineri Financial Times citând o sursă, într-o călătorie care ar putea exacerba tensiunile dintre Beijing și Washington.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia