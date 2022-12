Un avion militar american a evitat la limită ciocnirea cu un avion de vânătoare chinez care zbura la doar câţiva metri de el deasupra Mării Chinei de Sud, a anunţat joi armata americană într-un comunicat, potrivit News.ro.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia