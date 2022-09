INTERNATIONAL Joi, 08 Septembrie 2022, 23:01

N. Onofrei • HotNews.ro

Regina Elisabeta a II-a, care a murit joi, la 96 de ani, a dat de mai multe ori dovadă de umor, însă nu orice este întrebat dacă s-a întâlnit vreodată cu propria persoană.

Regina Elisabeta a II-a taind un tort cu sabia Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Povestea modului în care a reacționat regina Elisabeta când s-a întâlnit un turist american care nu a recunoscut-o a fost spusă de un fost bodyguard care a fost alături de ea în acea zi și care a dezvăluit încă o dată latura amuzantă și pusă pe șotii a personalității ei pe care publicul o vedea rar, relatează Reuters.

Monarhul se afla pe dealurile din apropierea castelului ei scoțian de la Balmoral când doi turiști americani aflați într-o vacanță s-au apropiat de ei, iar unul dintre ei a intrat în conversație cu ea, a declarat fostul ofițer de protecție regal Richard Griffin, cunoscut sub numele de Dick.

Întrebată unde locuiește, regina a spus Londra, adăugând că are o casă de vacanță chiar peste deal și că vizitează zona de mai bine de 80 de ani de când era mică. Ea nu a spus că se referea la Balmoral.

Conștient că castelul se află în apropiere, turistul a întrebat-o atunci dacă a întâlnit-o vreodată pe regina, a spus Griffin.

„Rapid ca un fulger, a spus: „Nu, dar Dick se întâlnește cu ea în mod regulat”, a povestit Griffin la Sky News în timpul sărbătoririi celor 70 de ani de domnie ai Elisabetei ​​la începutul acestui an.

Turistul l-a întrebat pe Griffin cum era monarhul în persoană.

„Pentru că am fost cu ea mult timp și știam că o puteam tachina, am răspuns: „oh, poate fi foarte arțăgoasă uneori, dar are un simț al umorului minunat”, a spus Griffin.

Încântat, turistul și-a pus apoi brațul pe umărul lui Griffin și l-a întrebat dacă ar putea face o poză împreună.

„Înainte de a vedea ce se întâmplă, el își ia aparatul de fotografiat și i îl dă reginei și spune „poți să ne faci o poză?”

Regina s-a conformat, iar apoi Griffin a luat camera și a făcut-o o poză cu ea și turiștii.

Mai târziu, a spus Griffin, regina i-a spus: „Mi-ar plăcea să fiu o muscă pe perete când le arată acele fotografii prietenilor din America și să sperăm că cineva îi spune cine sunt”.