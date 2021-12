Un proeminent profesor de la Harvard a fost găsit vinovat de ascunderea legăturilor cu China

Scandalul care a zguduit prestigioasa Ivy League

Juriul a deliberat timp de două ore și 45 de minute înainte să anunțe verdictul, după cinci zile de dezbateri într-un tribunal federal din Boston.Mark Mukasey, avocatul lui Lieber, a argumentat că procurorii nu pot dovedi acuzațiile. El a susținut că investigatorii nu au păstrat nicio înregistrare a interviurilor cu Lieber dinainte de a-l aresta.A mai argumentat că procurorii ar fi incapabili să dovedească că Lieber a acționat „în cunoștință de cauză, intenționat, sau deliberat, sau că a făcut vreo declarație falsă”. Mukasey a mai subliniat că Lieber nu a fost acuzat de transfer ilegal în China de tehnologie sau informații protejate.Procurorii au argumentat că Lieber a ascuns cu bună știință, pentru a-și proteja cariera și reputația, implicarea sa în „Thousand Talents Plan” al Chinei – un program menit să recruteze oameni cu cunoștințe despre tehnologii străine și proprietate intelectuală.Lieber și-a negat implicarea în timpul investigațiilor efectuate de autorități federale, inclusiv National Institutes of Health care, conform procurorilor, îi acordaseră milioane de dolari pentru finanțarea cercetărilor.Lieber și-a ascuns și veniturile de la programul chinez, incluzând $50.000 lunar de la Wuhan Institute of Technology, până la $158.000 în cheltuieli pentru întreținere și peste $1,5 milioane în granturi, conform procurorilor. În schimb, Lieber a acceptat să publice articole, să organizeze conferințe internaționale și să aplice pentru patente în numele universității chineze.Cazul este unul din cele mai cunoscute de la așa-numita „China Initiative” de la Departamentul Justiției al SUA. Lansată în 2018 pentru a stăvili spionajul economic din partea Chinei, inițiativa a fost criticată pentru că dăunează cercetării academice și îi abuzează rasial pe cercetătorii chinezi.Sute de membri ai corpurilor didactice de la Stanford, Yale, Berkeley, Princeton, Temple și alte universități renumite au semnat scrisori către procurorul general al SUA, Merrick Garland, cerându-i să pună capăt inițiativei. Profesorii spun că este compromițătoare pentru competitivitatea nației în cercetare și tehnologie și are efectul de a îngheța recrutarea de cadre din străinătate. Scrisorile deplâng și faptul că investigațiile i-au vizat disproporționat pe cercetătorii de origine chineză.Lieber este în concediu cu plată de la Harvard de când a fost arestat în ianuarie 2020.