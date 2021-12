Australia vrea să-și înlocuiască elicopterele Airbus cu unele americane, la 3 luni după ce a declanșat un scandal diplomatic enorm cu Franța

Foto: US Army

Elicoptere Black Hawk in Romania

O nouă criză diplomatică la orizont?

Un purtător de cuvânt al companiei franceze a confirmat informația dezvăluită în premieră de jurnaliștii de la The Australian , afirmând că Australia „a informat Airbus cu privire la decizia sa de a lansa o licitaţie militară în străinătate, în vederea unei eventuale înlocuiri a (elicopterelor Airbus de tip) MRH90”.„Suntem dezamăgiţi de acest anunţ, însă rămânem angajaţi deplin în susţinerea flotei MRH90 aflată în serviciu în Australia şi a importantei noastre prezenţe în această ţară”, a adăugat acesta.Elicopterul Airbus de tip MRH90 „Taipan” este versiunea australiană a NH90 , un elicopter multirol aflat în serviciul forțelor armate franceze sub numele de „Caïman”.Aeronava este produsă de către consorţiul NH Industries, din care fac parte Airbus Helicopters, compania italiană Leonardo şi compania olandeză Fokker.Peste 440 de elicoptere NH90 de toate tipurile au fost livrate în 14 ţări, potrivit unui bilanţ realizat la jumătatea acestui an.The Australian a dezvăluit că guvernul de la Canberra a decis să nu mai folosească cele 47 de elicoptere Taipan aparţinând Forţelor terestre şi Marinei australiene şi să le înlocuiască cu unele americane, faimoasele Black Hawk şi Seahawk produse de către Lockheed Martin.Contractul acordat de executivul australian va fi în valoare de 7 miliarde de dolari australieni (4,4 miliarde de euro).Această întorsătură are loc la trei luni după ce Guvernul australian a provocat o criză diplomatică acută cu Franţa prin anularea unui contract uriaş de achziţionare a 12 submarine franţuzeşti cu propulsie convenţională, în valoare de 90 de miliarde de dolari australieni (55 de miliarde de euro).Australia a optat ca în locul acestor submarine să achziţioneze submarine cu propulsie nucleară, în cadrul unei noi alianţe cu Statele Unite şi Regatul Unit, AUKUS, menită să înfrunte tensiuni strategice tot mai mari între Statele Unite şi China la Oceanul Pacific.