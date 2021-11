VIDEO Imaginea roboților răi din ”The Terminator” a apus. Ai-Da, primul robot umanoid care scrie poezie

Când oamenii se gândesc la inteligență artificială, primele imagini care le vin în minte sunt roboții siniștri care a populat ani de-a rândul lumea filmului, precum cei din The Terminator, ”I, Robot”, ”Westworld” și ”Blade Runner”. După ani de zile în care ficțiunea ne-a transmis că Inteligența Artificială este folosită în scopuri negative, Ai-Da vine să schimbe această percepție. Este cât se poate de reală și este primul robot umanoid artist din lume, relatează CNN.

Ai-Da a avut vineri primul său spectacol în care a citit poezia scrisă de folosindu-și algoritmii în cinstea poetului italian Dante.

Recitalul a avut loc la Ashmolean Museum de la Universitatea Oxoford ca parte a unei expoziții care marchează 700 de ani de la moartea lui Dante.

Poezia lui Ai-Da a fost produsă ca răspuns la epopeea „Divine Comedie” a poetului. Pornind de la Divina Comedie, paternurile discursului lui Dante și folosind propria bancă de date, Ai-da a creat propria poezie.

„Proiectul Ai-Da a fost dezvoltat pentru a aborda dezbaterea privind etica dezvoltării în continuare de Inteligență Artificială pentru a imita oamenii și comportamentul uman”, a spus Aidan Meller, care a inventat robotul, pentru CNN.

„În sfârșit, ne dăm seama că tehnologia are un impact major asupra tuturor aspectelor vieții și căutăm să înțelegem cât de mult poate face această tehnologie și ce ne poate învăța despre noi înșine.”

Poezia lui Ai-Da a fost descrisă ca fiind „profund emoționantă”, de Meller.

"We looked up from our verses like blindfolded captives,

Sent out to seek the light; but it never came

A needle and thread would be necessary

For the completion of the picture.

To view the poor creatures, who were in misery,

That of a hawk, eyes sewn shut."

Astfel, Ai-Da, nu numai că poate citi și scrie poezie, dar este capabilă să creeze artă care a fost de asemenea expusă în cinstea lui Dante.

Expoziția, denumită””Cu ochii larg închiși” a fost un răspuns la un incident din Egipt, din luna octombrie, când forțele de securitate din această țară au reținut-o pe AI-Da și au vrut să îi scoată camere din ochi din cauza îngrijorărilor privind supraveghere și securitatea.

Câteva versuri din poezia sa: