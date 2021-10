China neagă că a lansat o rachetă hipersonică cu capacități nucleare, afirmând că a testat un „vehicul spațial”

Jurnaliștii de la Financial Times au publicat sâmbătă o investigație legată de acest subiect, citând cinci persoane familiare cu testul atribuit Beijingului.Financial Times a relatat că racheta ce are capacitatea de a transporta un focos nuclear a fost lansată în spațiu și a înconjurat Pământul înainte de a cădea înapoi la sol, ratându-și ținta cu o distanță de aproximativ 40 de kilometri.FT a afirmat de asemenea că testul „a luat prin surprindere” serviciile de informații americane.„Nu a fost o rachetă, a fost un vehicul spațial”, a declarat luni Zhao Lijian, purtător de cuvânt al ministerului de externe chinez, când a fost întrebat de subiect.Acesta a adăugat că testul „a fost unul de rutină” care a vizat tehnologia de reutilizare a vehiculului care „poate oferi o metodă ieftină și convenabilă pentru oameni de a călători în spațiu”.Oficialul chinez a mai declarat că numeroase companii au desfășurat testări similare și că testul a avut loc în luna iulie, nu în august, cum a relatat Financial Times.