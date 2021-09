Kim Jong-Un, dispus să restabilească „telefonul roşu” între cele două Corei

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un s-a arătat dispus să restabilească luna viitoare linia telefonică directă între Phenian şi Seul, canalul de comunicare intercoreean întrerupt în prezent, dar a reproşat în acelaşi timp Statelor Unite că propun negocieri fără a-şi schimba „politica ostilă” faţă de Coreea de Nord, a transmis joi agenţia de presă oficială nord-coreeană KCNA.



Kim a făcut declaraţii în acest sens în cursul unei alocuţiuni rostite în faţa Adunării Supreme a Poporului (autoritatea legislativă), reunită pentru a doua zi consecutiv pentru a discuta despre programele politic, economic şi social ale ţării, relatează Agerpres Coreea de Nord a efectuat săptămâna aceasta un test cu ceea ce a numit noua sa rachetă hipersonică şi a cerut, din nou, cu această ocazie Coreei de Sud şi SUA să renunţe la „dublul standard” în privinţa dezvoltării armelor avansate, subliniind dreptul său la autoapărare.SUA şi Coreea de Sud încearcă de ani de zile să exercite presiuni asupra regimului nord-coreean pentru a-l determina să renunţe la programele sale nuclear şi de rachete în schimbul unei relaxări a sancţiunilor.Kim Jong-Un refuză sub orice formă, susţinând că ţara sa are nevoie de acestea ca să se apere, iar uneori a încercat să producă discordie între cei doi aliaţi.Arătându-se dispus să restabilească în octombrie linia telefonică directă intercoreeană, liderul de la Phenian a denunţat totodată „delirul” Seulului atunci când acuză Phenianul de provocări militare.Coreea de Nord „a tăiat telefonul roşu” cu Seulul la începutul lunii august, la doar câteva zile după restabilirea acestui canal de comunicare direct intercoreean ce fusese întrerupt în iunie 2020 , în semn de protest faţă de exerciţiile militare comune dintre Coreea de Sud şi Statele Unite.Potrivit KCNA, Kim a spus că a luat decizia de a restabili linia de comunicare intercoreeană în scopul „concretizării aşteptărilor şi a dorinţei întregii naţiuni coreene” pentru reinstaurarea unei păci durabile în relaţiile dintre cei doi vecini.La Seul, Ministerul Unificării - care gestionează afacerile intercoreene - a salutat intenţia lui Kim Jong-Un cu privire la "telefonul roşu", fără să comenteze însă celelalte remarci ale liderului nord-coreean.Kim Jong-Un a adoptat un ton mai dur la adresa SUA, acuzând administraţia preşedintelui american Joe Biden că se foloseşte de "trucuri" pentru a-şi menţine ameninţările militare şi politica ostilă faţă de Coreea de Nord, în timp ce propune dialogul.Administraţia americană a declarat în primăvară că a încercat să ia legătură cu Phenianul pentru a depăşi impasul în discuţiile privind programul balistic şi nuclear nord-coreean.„SUA îşi agită 'angajamentul diplomatic' şi iniţiativa unui 'dialog fără condiţii prealabile', dar aceasta nu este decât un subterfugiu pentru a înşela comunitatea internaţională şi pentru a-şi masca acţiunile ostile şi continuarea unei politici ostile, promovată de administraţiile SUA succesive", a declarat Kim Jong-Un.Washingtonul a criticat recentele teste cu rachete efectuate de Phenian, afirmând că vede în acestea nişte acte „destabilizatoare” şi „ameninţări”.Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească joi, cu uşile închise, pentru a discuta despre ultimul test nord-coreean, la cererea SUA, conform unor diplomaţi de la sediul Naţiunilor Unite din New York.