Cum evalua Joe Biden în urmă cu o lună situația din Afganistan: Nu veți vedea sub nicio formă persoane luate cu elicopterul de pe acoperișul ambasadei SUA

REPORTER: „Este o preluare a Afganistanului de către talibani inevitabilă?”JOE BIDEN: „Nu, nu este.”REPORTER: „De ce?”JOE BIDEN: „Fiindcă trupele afgane au 300.000 de [militari] bine echipați - la fel de bine echipați ca orice armată din lume - și o forță aeriană împotriva a ceva de genul 75.000 de tailbani. Nu este inevitabilă”.REPORTER: „Domnule președinte, unii veterani [ai războiului] din Vietnam văd ecouri a experienței lor în această retragere din Afganistan. Vedeți vreo paralelă între această retragere și ce s-a întâmplat în Vietnam?”JOE BIDEN: „Niciuna de niciun fel. Zero. Ceea ce am avut - am avut atunci brigăzi întregi forțând porțile ambasadei noastre - șase, dacă nu mă înșel. Talibanii nu sunt armata sud...nord-vietnameză. Nu sunt - nu se pot compara nici pe departe în ceea ce privește capabilitățile.Nu va exista nicio circumstanță în care veți vedea persoane luate de pe acoperișul ambasadei Statelor Unite din Afganistan. Nu este deloc comparabil.Guvernul și conducerea afgană trebuie să lucreze împreună. Ei au în mod clar capacitatea de a susține guvernul. Întrebarea este: vor genera tipul de coeziune pentru a face asta? Nu se pune sub semnul întrebării dacă au capacitatea. Ei au capacitatea. Ei au forțele. Ei au echipamentul.Întrebarea este: O vor face? Și vreau să fac cât se poate de clar ce i-am spus în mod clar și lui Ghani (n.r. fostul președinte al Afganistanului): noi nu ne vom lua și pleca pur și simplu fără a le sprijini capacitatea de a menține acea forță. O vom face.Vom lucra de asemenea pentru a ne asigura că îi ajutăm în ceea ce privește totul de la necesarul de hrană și alte lucruri din regiune.Însă nu există o concluzie că, de fapt, ei nu îi pot înfrânge pe talibani. Eu cred - și acum vorbește Joe Biden, nu comunitatea de informații - că există un singur mod în care în cele din urmă va există pace și securitate în Afganistan, dacă ei (guvernul afgan) găsesc un modus viveni cu talibanii și evaluează cum pot face pace.Iar probabilitatea că va exista un guvern unificat în Afganistan care controlează întreaga țară este extrem de improbabilă.”REPORTER: „Domnule președinte, mulțumesc. Am vrut să vă întreb: ați vorbit despre faptul că, militar vorbind, talibanii într-un fel sunt în cel mai puternic punct pe care l-ați văzut în ultimii 20 de ani. Ce părere aveți personal, știind tot ce știm acum, despre beneficiile tuturor acelor dolari și investiții și trupe americane pe care le-am trimis acolo?”JOE BIDEN: „În ceea ce privește antrenamentul și capacitățile ANSF (n.r. forțele de securitate afgane) și poliția federală, [talibanii] nici măcar nu se apropie în termeni de capacități.Subliniam - ideea era că aici suntem. Argumentul este 'Păi, am putea rămâne că nimeni nu mai moare. Nu sunt americani împușcați. Așa că de ce să plecăm?'Odată ce a fost încheiat acordul (cu talibanii) că vom pleca până pe 1 mai de către administrația anterioară, a fost foarte clar că talibanii au fost mereu o problemă și o problemă și mai sofisticată decât înainte.Nu mai sofisticați decât ANSF, guvern. Mai [sofisticați] decât erau ei înainte.”