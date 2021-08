Thriller: Osama bin Laden, cel mai căutat om din lume, a fost găsit din cauza rufelor întinse la uscat de numeroasele lui neveste

„Nu pot să înțeleg de ce unii oameni au doar o singură soție”, spunea adesea Osama bin Laden, în singura ipostază în care aproape că părea glumeț. „Dacă ai patru neveste, trăiești ca un ginere”, îl citează The New York Post.





Dar Osama a dezaprobat cum tatăl său, bogatul constructor yemenit Mohammed bin Laden, a interpretat legea islamică a poligamiei care-i permite unui bărbat să aibă până la patru soții.Unul din cei 54 de copii, Osama s-a născut în 1957 ca fiu al Alliei Ghanem, în vârstă de 15 ani, una din cele peste 20 de femei cu care Mohammed, cu aproape 40 de ani mai mare ca ea, s-a însurat și de care a divorțat. Osama, singurul lor copil, avea 3 ani când Mohammed a renunțat la mama lui. Allia, a spus mai târziu fiul ei, „nu a fost o soție după Coran, ci o concubină”.„Ca să fii un musulman adevărat”, bin Laden credea că „trebuie să te însori doar cu cele patru soții aprobate de Islam ... și să le tratezi pe toate patru corect”, scrie analistul de securitate națională și fost producător la CNN Peter Bergen în „The Rise and Fall of Osama bin Laden”, carte publicată joia trecută. Ceea ce credinciosul aprecia ca fiind mult superior practicii tatălui său de a învârti neveste însurându-se și divorțând repetat.La vremea când a instigat atacurile de la 11 septembrie 2001, bin Laden, la 44 de ani, trăia în Afganistan cu trei soții. Cele două mai vârstnice – Khairiah Sabar, 52 de ani, psiholoagă pentru copii și credincioasă practicantă, care-și abandonase cariera pentru a se mărita cu el, și Siham al-Sharif, 44 de ani, poetesă cu doctorat în gramatica scrierilor Coranului – îi editau discursurile, îi rafinau declarațiile religioase și îi încurajau planurile de jihad global.Între timp, a treia soție, Amal el-Sadah, o naivă de 17 ani din Yemenul rural, îi răsfăța vanitatea. „Bea Avena, un sirop din ovăz cu pretinse efecte de Viagra și mânca măsline în cantități copioase, despre care se credea că produc efecte similare”, scrie Bergen. „Și-și dădea mereu cu vopsea Just for Men pe barbă”.Îndată după 9/11, când au murit 2.977 de oameni, familia extinsă a lui Osama s-a împrăștiat în cele patru vânturi. Fondatorul lui Al-Qaeda s-a ascuns în munții Afganistanului și în nordul Pakistanului ca să scape de justiție. Dar prin 2004, când SUA s-au complicat în eforturile de consolidare națională din Afganistan și Irak, bin Laden a simțit că se mai domolește urmărirea fierbinte.Atunci, cel mai urmărit om din lume i-a ordonat bodyguardului său Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid să cumpere teren, să angajeze un arhitect și să construiască o fortăreață suficient de mare ca să-i găzduiască familia cu care intenționa să se reunească la Abbottabad, Pakistan.Ibrahim s-a apucat de treabă, a cumpărat teren cu 50.000 de dolari pe numele lui și proiectând o casă după indicațiile șefului. Clădirea principală cu trei niveluri are patru dormitoare la primul etaj și alte patru la al doilea, fiecare cu baia lui. Ultimul etaj avea un dormitor, baie, birou și terasă pentru bin Laden. În 2005, membrii familiei au început să se mute.Ibrahim, proprietarul ostentativ, și fratele lui Abrar, cu soțiile și copiii, veneau și plecau cu regularitate. Dar ei nu locuiau în clădirea principală, ci într-o mică anexă.Frații respectau măsuri stricte de securitate ca să nu iasă în evidență. Foloseau telefoane publice din orașe mari pentru apeluri importante și scoteau bateriile din celulare ca să nu poată fi urmăriți până acasă.Cei din familia bin Laden ieșeau rar sau deloc din complex – cu excepția lui Amal, care s-a dus de două ori la spital ca să nască, sub alt nume, cu acte false și prefăcându-se a fi surdă ca să evite întrebări incomode.Dar CIA a primit un pont în 2010: un informator pakistanez din orașul aglomerat Peshawar a văzut un om bănuit a fi Ibrahim, vechiul bodyguard la lui bin Laden.În august 2010, jeepul alb al lui Ibrahim a fost urmărit de CIA până la proprietatea cu ziduri înalte de 6 metri cu sârmă ghimpată pe coame. Înăuntru se aflau cele trei soții ale lui Osama bin Laden, opt copii mai tineri și patru nepoți, inclusiv unii de 2 și 3 ani.Proprietatea avea mai multe elemente neobișnuite, care au atras atenția analiștilor de la CIA. Nu avea linii telefonice și serviciu de internet - deși cel care a construit-o și le putea cu siguranță permite. Marea casă principală avea puține ferestre și terasa de la ultimul etaj era înconjurată de ziduri înalte.Agenția a instalat o casă de supraveghere în apropiere ca să studieze „modul de viață” al celor care locuiau în misteriosul complex.În vreme ce vecinii își scoteau afară gunoiul ca să fie ridicat periodic, locuitorii complexului îl ardeau.Jumătatea de hectar dintre ziduri găzduia o mică fermă producătoare de mere, legume, struguri și miere, avea păsări și chiar și vaci – hrană care aparent era consumată de rezidenții nevăzuți.Dar indicația finală a fost dată de frânghiile de rufe din complex, pe care fâlfâiau în fiecare zi haine pentru femei, șalvari purtați de bărbați pakistanezi, articole pentru copii și scutece – mult peste ce puteau purta vreodată familiile bodyguarzilor.Locuitorii invizibili, după calculele agenților cu rufele, trebuia să fie un bărbat adult, mai multe femei adulte și cel puțin nouă copii – o potrivire perfectă pentru patriarhul poligam pe care-l căutau.După mai mult de nouă ani de când se ascundea, Osama bin Laden a fost trădat de rufele familiei.Pe 14 decembrie 2010, directorul de atunci al CIA, Leon Panetta, i-a prezentat dovezile președintelui Barack Obama.Obama a fost convins. A ordonat ca US Navy să înceapă planificarea operațiunii care, în cele din urmă, pe 11 mai 2011 l-a lichidat pe teroristul-șef la vârsta de 54 de ani – o decizie care n-ar fi venit dacă Osama bin Laden s-ar fi gândit să le dea nevestelor un uscător de rufe.