Prima înfrângere a premierului israelian Naftali Bennett: Legea cetățeniei nu a trecut de votul Parlamentului

Context și efecte

A fost primul test politic major pentru premierul Naftali Bennett de când a preluat mandatul în iunie, conducând un guvern de coaliție din care fac parte partide de stânga și de dreapta, centriste și formațiuni arabe.Bennett a gândit votul asupra legii cetățeniei ca pe un vot de încredere acordat guvernului său extrem de divers din punct de vedere ideologic.Legislația, despre care criticii spun că este una discriminatorie, avea termen de adoptare până la finalul zilei de marți.Dezbaterile tensionate de luni noaptea s-au soldat cu 59 de voturi ”pentru” și 59 ”împotrivă”, printre acestea numărându-se și cele ale parlamentarilor de dreapta din opoziție conduși acum de fostul premier Benjamin Netanyahu.S-au înregistrat și două abțineri din partea formațiunii Lista Unită a Arabilor, formațiunea care reprezintă minoritatea arabă și care face parte din coaliția de guvernare.Anterior, opoziția susținuse acest pachet legislativ, însă s-a pronunțat împotrivă tocmai pentru a da o ”palmă” noului premier.Legea cetățeniei a fost adoptată inițial în 2003, în timpul celei de-a doua intifade în cursul căreia militanții palestinieni au inițiat o serie de atacuri pe teritoriul Israelului.De atunci, legea a fost actualizată în fiecare an din motive de securitate.Cu toate acestea, criticii spun că adevăratul motiv pentru care autoritățile doresc prelungirea legii de la an la an este acela că vor să conserve o majoritate evreiască în Israel.Mii de palestinieni s-au căsătorit cu cetățeni israelieni însă nu au putut beneficia de dreptul la cetățenie din cauza acestei legi. În actualul context, având în vedere votul din Knesset, ei ar putea dobândi aceste drepturi, notează BBC.