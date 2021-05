Un grup de congresmeni democraţi cer Facebook să renunţe la lansarea unei versiuni a Instagram pentru copiii de sub 13 ani

Un grup de congresmeni democraţi au cerut, marţi, Facebook să renunţe la planurile de lanse a unei versiuni a Instagram pentru copii cu vâsrte de sub 13 ani, afirmând că ”nu a reuşit să îşi asume angajamente notabile pentru protejarea copiilor online”, transmite Reuters, citat de news.ro. Senatorii Ed Markey şi Richard Blumenthal şi reprezentanţii Kathy Castor şi Lori Trahan au declarat că Facebook nu a răspuns preocupărilor lor. Facebook le-a spus parlamentarilor, într-o scrisoare din 26 aprilie publicată marţi, că nu are un calendar stabilit pentru lansarea versiunii, dar că se aşteaptă ca dezvoltarea acesteia să dureze "multe luni".”Facebook are un istoric clar de eşec în protejarea copiilor pe platformele sale. Când vine vorba de a pune oamenii înaintea profiturilor, Facebook a renunţat la beneficiul îndoielii şi îndemnăm ferm Facebook să renunţe la intenţia de a lansa o versiune a Instagram pentru copii", au afirmat parlamentarii într-o declaraţie comună.Săptămâna trecută, un grup de 40 de procurori generali i-au cerut la rândul lor directorului general al Facebook, Mark Zuckerberg, să abandoneze aceste planuri.Un purtător de cuvânt al Facebook a declarat marţi "că după cum ştie fiecare părinte, copiii sunt deja online. Vrem să îmbunătăţim această situaţie oferind experienţe care să le ofere părinţilor vizibilitate şi control asupra a ceea ce fac copiii lor".Compania a afirmats anterior că nu va afişa reclame în nicio versiune Instagram pentru persoanele sub 13 ani.Scrisoarea din partea procurorilor generali a citat informaţii din mass-media din 2019 că aplicaţia Facebook Messenger Kids, destinată copiilor cu vârste cuprinse între şase şi 12 ani, ”conţinea un defect semnificativ de proiectare care le permitea copiilor să ocolească restricţiile privind interacţiunile online şi să se alăture discuţiilor de grup cu străini, neaprobate anterior de către părinţi".Luna trecută, Campania pentru o copilărie fără reclame a cerut, de asemenea, lui Zuckerberg să nu creeze o versiune pentru copii, spunând că îi va expune unui mare risc”