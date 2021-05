Conflictul Israel-Palestina. 33 de morți în Gaza, printre care și copii, cel mai grav bilanț zilnic de la debutul violențelor VIDEO

Cel puțin 33 de palestinieni, inclusiv opt copii, au fost uciși duminică în atacuri israeliene asupra Fâșiei Gaza, a raportat ministerul local al sănătății, adăugând că a fost cel mai mare număr zilnic de morți de luni, de când a început conflictul, relatează AFP.

Armata israeliană a bombardat Fâșia Gaza duminică, vizând casa unui lider Hamas, în a 7-a zi a unui conflict de „intensitate fără precedent” conform Crucii Roșii Internațională.

At 1pm 2day @GeorgeSq 1000s will gather peacefully with families & no alcohol, to protest the genocide of #Palestinians We demand total respect by @policescotland & a facilitation of the democratic right to protest, we will not tolerate any double standards or excuses #Gaza \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/UNM2JwEvNY