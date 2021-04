Turcia a arestat 10 amirali în retragere care și-au exprimat opoziția față de „Canalul Istanbul” / Ankara evocă o potențială lovitură de stat

Oficialii turci au declarat că scrisoarea semnată de peste 100 de foști ofițeri navali de grad înalt cu privire la Convenția de la Montreux prin care a obținut controlul asupra strâmtorilor Bosfor și Dardanele reprezintă un atac direct la adresa guvernului civil și au evocat intervențiile din trecut ale armatei.Forțele armate ale Turciei au dat trei lovituri de stat între 1960 și 1980 și au pus presiuni asupra primului guvern declarat islamist să părăsească puterea în 1997, Constituția acestei țări stipulând că forțele armate reprezintă garantul secularității statului.Potrivit site-ului Haberturk amiralii sunt acuzați că au conspirat împotriva siguranței de stat și ordinii constituționale. Agenția Anadolu a anunțat că altor patru suspecți li s-a cerut să se predea poliției în decurs de trei zile ca parte a anchetei vizând scrisoarea.Ofițerii aflați în retragere și-au exprimat îngrijorările privind deschiderea unei dezbateri legată de Tratatul de la Montreux, spunând că este un acord care „protejează cel mai bine interesele turce” și că are o importanță strategică pentru securitatea navală a Ankarei.Scrisoarea acestora a venit în contextul în care guvernul turc a anunțat că va continua cu planurile de a construi un canal masiv care să conecteze Marea Neagră de Marea Marmara paralel cu Strâmptoarea Bosfor.„Canal Istanbul” este cel mai ambiţios dintre cele pe care preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan le numeşte „proiectele sale nebuneşti”, care l-au văzut transformând infrastructura ţării cu noi aeroporturi, poduri, drumuri şi tuneluri în cei 18 ani la putere.Convenția de la Montreux, semnată în 1936, permite accesul navelor civile în Bosfor și Dardanele pe timp de pace și limitează accesul navelor de război.„[Convenția de la] Montreaux a oferit Turciei posibilitatea de a-și păstra neutralitatea în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, au declarat foștii ofițeri navali în scrisoarea lor.„Este nevoie de a fi evitate orice declarații sau acțiuni care ar putea cauza punerea în discuție a Convenției de la Montreaux, un tratat important în ceea ce privește supraviețuirea Turciei”, au subliniat aceștia.Forțele armate seculariste au fost timp de decenii o forță dominantă în Turcia dar partidul islamist AK al președintelui Recep Erdogan le-a erodat treptat influența începând cu 2002, an în care a ajuns la putere.Mii de ofițeri și soldați considerați anti-islamiști au fost arestați sau trecuți în rezervă în urma tentativei de lovitură de stat din 2016 despre care Ankara acuză că a fost orchestrată de clericul aflat în exil Fethullah Gülen.Purtătorul de cuvânt al președintelui Recep Erdogan a declarat că scrisoarea amiralilor turci are semnele unui complot militar de a răsturna guvernul.„Un grup de soldați pensionați se pun într-o poziție ridicolă și mizerabilă cu declarația lor care amintește de vremurile loviturilor de stat”, a afirmat acesta.