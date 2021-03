Organizația Reporteri fără Frontiere a dat în judecată Facebook

RSF acuză Facebook că platforma sa conține și este folosită pentru răspândirea unei cantități substanțiale de conținut ce dezinformează cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și COVID-19, boala pe care acesta o provoacă, printre acestea numărându-se și teorii ale conspirației privind vaccinurile.Platforma social media găzduiește și postări care amenință și insultă revista franceză de satiră Charlie Hebdo, emisiunea TV Quotidien și ziarul regional L’Union, afirmă RSF.„Folosind analize ale unor experți, mărturii personale și afirmații ale unor foști angajați ai Facebook, plângerea RSF demonstrează că... (Facebook) permite răspândirea informațiilor false și discursului care incită la ură să prospere... contrar afirmațiilor făcute în condițiile sale de utilizare”, susține RSF.Plângerea a fost înaintată luni parchetului din Paris. Facebook Franța a refuzat să comenteze asupra acțiunii însă a afirmat într-un comunicat că are o politică de toleranță zero față de conținutul dăunător și că platforma este puternic implicată în lupta pentru combaterea dezinformării și a discursului care incită la ură.RSF a declarat că o decizie împotriva Facebook în instanțele franceze are potențialul de a avea un impact global și că analizează intentarea unor acțiuni similare și în alte țări.Organizația a precizat că plângerea vizează Facebook Franța și Facebook Irlanda și că se bazează pe codul francez de protecție a consumatorilor care permite amendarea companiilor care folosesc practici comerciale înșelătoare cu până la 10% din cifra lor de afaceri.