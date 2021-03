Persecuția femeilor creștine este în creștere în întreaga lume

Persecuția femeilor creștine crește dramatic pretutindeni în lume, se arată într-un studiu realizat recent de Open Doors International. Potrivit cercetării, membrii de sex feminin ai comunităților creștine sunt folosiți ca instrumente de către persecutorii religiei. Violența fizică împotriva femeilor a crescut imens, precum și numărul căsătoriilor forțate și amploarea traficului de persoane, scrie Agenția de Presă V4NA și Rador.



Organizația Open Doors International a dat publicității recent raportul său pe anul 2021 privind persecuția femeilor creștine. Sudiul intitulat ”Same Faith, Different Persecution” arată că persecuția creștinilor este în creștere pretutindeni în lume și are un impact grav asupra membrilor de sex feminin ai comunităților creștine. În cei trei ani de la publicarea ultimului raport al organizației, în 2018, amenințarea femeilor a crescut în continuare, potrivit raportului.



Datele provin din cele mai afectate 50 de țări de persecuția creștinilor, raportul fiind publicat în fiecare an în preajma Zilei Internaționale a Femeii. Helene Fischer, specialistul organizaței Open Doors International în domeniul persecuției sexuale globale și unul din autorii raportului au declarat pentru The Christian Post că femeile sunt amenințate adesea din cauză că în majoritatea celor mai afectate 50 de țări de persecuția creștinilor, femeile au mai puține drepturi în comparație cu bărbații.



”Întrucât femeile beneficieza de mai puține drepturi și apărare sunt ținte mai ușoare”, a spus Fischer. Căsătoria forțată, violența sexuală, violența fizică și psihică, precum și divorțul forțat sunt cele cinci cele mai frecvente amenințări împotriva femeilor în aceste țări. Dimensiunea acestor categorii a crescut de la ultimul raport publicat anul trecut. În perioada de referință, în cele 50 de țări în cauză 90% din căsătoriile forțate au fost cele mai frecvente presiuni exercitate asupra femeilor, însă într-un procent de 86% și violența sexuală a fost o sursă reală de pericol de zi cu zi.



De asemenea, a crescut și violența psihologică împotriva femeilor de la 40%, înregistrată în 2020, la 74%, a căsătoriilor forțate cu 16% și a abuzurilor fizice cu 31%. Raportul mai menționează că femeile sunt adesea folosite drept instrumente cu scopul de a ajunge la comunitățile creștine, ținta persecutorilor fiind adesea fetele preoților și, implicit, slăbirea comunităților bisericești. ”Este un fapt bine documentat că abuzul sexual poate fi folosit drept armă.



Corpul feminin devine, de fapt, un câmp de luptă secundar. Dacă femeile sunt răpite, violate înseamnă că membrii de sex masculin ai comunităților au fost incapabili să le apere, că persecutorii îi domină pe aceștia, iar astfel comunitățile creștine își pierd din forță”, precizează raportul, care mai menționează: Pe acestea se bazează traficul de femei și este o formă de persecuție religioasă, fiind caracteristică în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.



În aceste regiuni răpirea femeilor este folosită frecvent drept armă de grupurile extremiste și astfel femeile sunt obligate să „se pocăiască” sau sunt forțate să se căsătorească, însă în multe cazuri sunt violate. Femeile, care reușesc să se elibereze, cu greu se integrează în propria lor societate din cauza rușinii, stigmatizării și lezării de sine.