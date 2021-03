Victimă colaterală: Japonezii au reținut primul satelit construit de Myanmar la bordul Stației Spațiale Internaționale

Satelitul care a costat 15 milioane de dolari a fost construit printr-un proiect comun de Universitatea Hokkaido din Japonia și Universitatea de Inginerie Spațială a Myanmar-ului.Acesta este primul dintr-un set de doi microsateliți ce cântăresc 50 de kilograme echipați cu camere menite să monitorizeze activitățile agricole și piscicole.Activiștii pentru drepturile omului și unii oficiali niponi sunt însă îngrijorați acum că aceste camere ar putea fi folosite în scopuri militare de junta care a acaparat puterea în Myanmar în urma loviturii de stat din 1 februarie.Lansarea satelitului a fost amânată până când reprezentanții Universității Hokkaido se vor consulta cu Agenția de Explorare Spațială a Japoniei (JAXA), au relatat pentru Reuters doi oficiali ai universității nipone.„Nu vrem să fim implicați în nimic ce are de-a face cu forțele armate. Satelitul nu a fost proiectat pentru asta”, a declarat sub condiția anonimității unul dintre oficiali care este și printre cei care conduc proiectul.„Discutăm ce să facem dar nu știm când va fi lansat [satelitul]. Speranța noastră este că proiectul ar putea fi relansat la un moment dat dacă lansarea este oprită”, a adăugat acesta.Oficialul nu a precizat când urma să fie lansat satelitul sau când este așteptată o decizie a JAXA în legătură cu subiectul.Al doilea oficial al universității japoneze a afirmat că înțelegerea semnată cu omologii lor din Myanmar nu a specificat că satelitul nu poate fi folosit în scopuri militare însă că datele colectate de acestea ar fi procesate de Universitatea Hokkaido și nu pot fi accesate independent de oficialii din Myanmar.Cei doi oficiali niponi au precizat de asemenea că nu au putut lua legătură cu rectorul Universitatății de Inginerie Spațială a Myanmar-ului după lovitura de stat.Satelitul a ajuns la bordul Stației Spațiale Internaționale în 20 februarie după ce a fost lansat de către NASA într-un transport care a livrat de asemenea mai multe provizii pentru astronauți.Acesta a fost ținut de atunci de către JAXA în modulul experimental Kibo al Japnoiei. Astronautul JAXA Soichi Noguchi este unul dintre cei 7 membri ai echipajului actual de la bordul spației stațiale.Japonia are legături strânse cu Myanmar și este unul dintre cei mai mari furnizori de asistență ai țării.Deși a condamnat violențele, guvernul de la Tokyo nu a adoptat o poziție la fel de dură împotriva loviturii de stat precum Statele Unite și alte țări occidentale care au sancționat deja junta militară.Teppei Kasai, un ofițer de programe de la Humans Right Watch, afirmă că, deși satelitul a fost proiectat pentru cercetări civile, armata din Myanmar ar putea foarte ușor să folosească satelitul în scopuri militare.„Așadar universitățile japoneze implicate ar trebui să suspende proiectul și să îl revizuiască de urgență pentru a ține cont de riscurile potențiale pentru drepturile omului”, a declarat acesta.