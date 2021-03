Bitcoin: Un profesor australian se așteaptă să facă în acest an cu 150 de milioane de dolari mai mult decât Elon Musk

Musk nu le face nici fanilor săi vreo favoare. Este un „rock star CEO” cu 40 de milioane de urmăritori pe Twitter, iar visele sale cu ochii deschiși sunt larg preluate de alte medii.





Susținând public Bitcoin, Musk îi poate face pe unii dintre fanii săi să investească în acest activ speculativ deosebit de riscant. S-ar putea ca unii să nu fie în poziția unui multimiliardar și să absoarbă pierderile din investiții. (Să fim cinstiți: Musk i-a prevenit să nu-și investească economiile de-o viață)





Nu le face vreo favoare nici locuitorilor planetei. Generarea de Bitcoin (cunoscută drept „minerit”) necesită cantități uriașe de energie pentru alimentarea calculatoarelor specializate aflate în curs de rezolvare a unor probleme matematice complexe, dar nefolositoare.









Cum va evolua prețul Bitcoin?





Cât de probabil este ca Bitcoin să piardă într-un an jumătate din valoare?





Ei bine, se poate. După un vârf de A$24.000 în decembrie 2017, a căzut la A$10.000 în februarie 2018. După ce a revenit la A$16.000 în iulie 2019, a scăzut la A$8.000 în martie 2020.





În ciuda publicității intense, puțini comercianți acceptă Bitcoin și cu greu găsești pe cineva care să facă plăți cu el. O galerie de artă din Sidney acceptă Bitcoin, dar niciodată n-a plătit cineva cu el, în timp ce un bar care-l acceptă nu a avut de ani buni consumatori care să-l folosească. Chiar și unele conferințe cripto refuză să accepte Bitcoin. Poți cumpăra de la Amazon un tricou ”I accept bitcoin”, dar nu-l poți plăti în această monedă.















Musk are planuri să colonizeze Marte, așa că va declara acolo Bitcoin ca monedă legală. Dar până atunci, ar fi fost mai bine pentru noi toți dacă l-ar fi ținut departe de bilanțurile contabile ale lui Tesla.





