PETA, ținta ironiilor pe Twitter după ce a afirmat că jignirile ca „porc” sau „leneș” rănesc animalele

Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression.



Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them.



Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A — PETA (@peta) January 26, 2021

Animals aren't oppressed by those words because they don't understand our language. And have no concept of words and their meaning. — Roxie, the Scourge Diva (@Mooncalf_Roxie) January 27, 2021

6 years vegan, please stop making us look ridiculous. — Jessica (@jessicakeogh) January 26, 2021

Let’s not bring moles into this haha — TheOldBoldGamer (@TheOldBoldGame1) January 27, 2021

Building houses is a skill humans excel at, yet there are plenty of skills and talents other animals have humans can only dream of - birds can soar through the sky at ease, ants can organize their labor towards a collective goal, and salmon can swim upstream to find their home! — PETA (@peta) January 27, 2021

„Cuvintele pot crea o lume mai incluzivă sau perpetua oprimarea”, a scris joi pe Twitter organizația ce militează pentru drepturile animalelor într-o postare care a fost fixată pe pagina sa.„Să numești pe cineva drept animal ca insultă consolidează mitul că oamenii sunt superiori animalelor. Luați atitudine pentru justiție prin respingerea limbajului supremațist”, a adăugat postarea.Un grafic atașat postării arată exemple de insulte legate de animale pe care PETA le consideră „dăunătoare” și „inexacte”.Printre acestea se numără „găină” pentru laș, „șobolan” pentru turnător, „șarpe” pentru bădăran, „porc” pentru cineva respingător și „leneș” pentru persoanele leneșe.PETA și-a îndemnat de asemenea urmăritorii să aibă în vedere ca, în general, să nu jignească pe nimeni - om sau animal.Ironiile au început să curgă la puțin timp după publicarea postării.Un utilizator a notat că „animalele nu sunt oprimate de acele cuvinte fiindcă ele nu înțeleg limba noastră. Și nu au niciun concept legat de cuvinte și înțelesul lor”.Altul a transmis PETA: „vegan de 6 ani, vă rog nu ne mai faceți să părem ridicoli”. Leneșii au fost numiți exact după conceptul de lene. Puteți să terminați cu rahatul ăsta vă rog”, a notat un alt utilizator.O persoană a sugerat că PETA face „lucruri de genul ăsta să ajute activ anti-veganii. Bănuiesc că PETA are o cârtiță. Una amuzantă”.„Haideți să nu aducem cârtițele în asta haha”, i-a răspuns alt utilizator.PETA a fost intens ridiculizată pe Twitter și anul trecut după ce a pretins că termenul „animal de companie” este peiorativ pentru pisici și câini și alte animale domestice.În pofida glumelor, echipa de social media a organizației a continuat să le răspundă utilizatorilor.Când o persoană a scris „scrieți-mi înapoi cum suntem mai puțin superiori decât animalele când un furnicar construiește o casă”, PETA a răspuns:„Construirea caselor este o abilitate la care oamenii excelează însă sunt destule abilități și talente pe care le au alte animale și la care oamenii pot doar să viseze - păsările se pot înălța în văzduh cu ușurință, furnicile își pot organiza munca înspre un obiectiv comun, iar un somon poate înota împotriva curentului pentru a-și găsi casa!”.