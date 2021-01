Administrația Biden suspendă vânzările de arme către Riad și de avioane F-35 către Emirate

Foto: US Air Force

Noul guvern american al lui Joe Biden a suspendat vânzările de arme către Arabia Saudită și de avioane de luptă F-35 către Emiratele Arabe Unite ”reconsiderând” decizia luată sub președintele Donald Trump, susține AFP invocând surse de la Departamentul de Stat al SUA.Washingtonul „suspendă temporar implementarea anumitor transferuri și vânzări curente de echipamente de apărare americane”, „pentru a permite noilor lideri să le reexamineze”, a asigurat un oficial chestionat de AFP.Acesta este „pentru a ne asigura că vânzările de arme de către Statele Unite îndeplinesc obiectivele noastre strategice”, a adăugat el, referindu-se la „o măsură administrativă de rutină tipică majorității tranzițiilor”.Măsura este totuși spectaculoasă, deoarece se referă în special la munițiile de precizie promise Arabiei Saudite și de avioanele F-35 vândute Emiratelor Arabe Unite în schimbul recunoașterii de către această țară din Golf a statului Israel, sub egida lui Donald Trump.Riadul, un aliat foarte apropiat al Statelor Unite, în special sub administrația Trump, conduce o coaliție militară în sprijinul guvernului Yemen în conflictul dintre acesta și rebelii huti, susținuți de Iran. Emiratele fac și ele parte din această coaliție.Cu toate acestea, democrații și unii republicani au denunțat mult timp sprijinul american pentru această coaliție, acuzată de numeroase manevre militare greșite care au provocat victime în rândul civililor.Democrații nu au reușit să blocheze vânzarea de F-35 către Abu Dhabi în decembrie.Noul secretar de stat american Antony Blinken s-a angajat săptămâna trecută să „pună capăt” sprijinului american „pentru campania militară condusă de Arabia Saudită în Yemen”.