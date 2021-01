The New York Times: Trump aruncă în aer Partidul Republican. Dumnezeu să îl binecuvânteze!

Când vor ieși la lumină toate evenimentele legate de mârșavul atac asupra Capitoliului din SUA inspirat de președintele Trump, destituirea sa, chiar și de trei ori, nu va părea suficientă, scrie ziarul american The New York Times, într-un editorial semnat de Thomas L. Friedman, citează Rador.Să examinăm acest titlu de luni apărut în The Washington Post: “Imagini video care arată mulțimea de pe Capitoliu târând pe scări un polițist. Un protestatar îl lovește pe polițist cu un par în vârful căruia flutură drapelul SUA“.Acestea fiind zise, deși doresc ca Trump să fie dat afară – lăsând la o parte faptul că el a rămas tăcut în niște vremuri atât de tulburi – nu sunt sigur dacă aș vrea ca el să fie eliminat total de pe Twitter sau Facebook. Există niște lucruri importante care mă fac să doresc ca Trump să evolueze și după președinția sa, și mai vreau ca el să dispună de niște megafoane solide ca să o poată face. Și asta, pentru a arunca în aer actualul Partid Republican.Prima mea dorință legată de America de azi este ca actualul Partid Republican să se rupă, despărțindu-i pe republicanii cu principii de republicanii fără principii și de adulatorii lui Trump. Ar fi o binecuvântare pentru America, și asta, din două motive.Mai întâi, din cauză că asta ar pune capăt blocajelor din Congres și ne-ar permite să facem niște lucruri mari în privința infrastructurii, educației și sănătății – ceva care ar veni în ajutorul TUTUROR americanilor – și nu în ultimul rând, chiar în ajutorul celor din tabăra lui Trump, care se află acolo tocmai din cauză că se simt ignorați, umiliți și părăsiți.În al doilea rând, dacă republicanii cu principii renunță la cultul Trump, taberei republicanilor lui Trump îi va fi foarte greu să câștige alegerile naționale prea curând. Și, având în vedere la ce am asistat în ultima vreme, acești trumpiști pur și simplu nu se mai bucură de o încredere grație căreia să mai ajungă din nou la putere.Urmăriți videoclipul cu cele întâmplate pe Aeroportul Național Reagan în momentul când adepții lui Trump s-au apropiat de senatorul Lindsey Graham după răzmerița de săptămâna trecută. L-au catalogat fără milă drept ‘trădător’ din cauză că, de săptămâni întregi, el le spusese că victoria lui Biden e ilegală pentru ca, după incidentele de la Capitoliu, să afirme că este legală. Ca să se poată urca în avion, Graham a trebuit să fie apărat de poliție în fața trumpiștilor.Pentru republicani, e un moment al opțiunilor. Vechile afirmații, de genul “Nu l-aș lăsa niciodată pe Trump să antreneze echipa de fotbal a copilului meu, dar îmi plac reducerile de impozite, politica față de Israel, judecătorii sau poziția față de avort”, nu vor mai funcționa.Trump a mers prea departe, iar baza e încă alături de el. Așadar, partidul e încă al lui. Fiecare republican, femeie sau bărbat, se va întreba: “E încă partidul meu?“.Dacă ne uităm mai îndeaproape, de fapt, astăzi există patru facțiuni diferite de republicani: conservatorii cu principii, conservatorii egoiști și cu tactici, conservatorii fără principii și adoratorii lui Trump. În tabăra conservatorilor cu principii i-aș pune pe Romney și pe Murkowski. Ei sunt adevărații susținători ai întâietății Americii. Deși animați de ideile conservatoare legate de o guvernare restrânsă și de o piață liberă, ei pun țara și Constituția înaintea partidului și a ideologiei. Ei respectă regulile.În tabăra republicanilor egoiști și cu tactici, căreia i-am putea spune tabăra lui Mitch McConnell, i-aș pune pe cei care pentru un timp l-au luat mai ușor pe Trump – împăcându-se cu refuzul său de a recunoaște rezultatele alegerilor până când „nu vor fi numărate toate voturile” – dar care, după ce au fost anunțate voturile Colegiilor Electorale din fiecare stat – s-au trezit la realitate și au confirmat victoria lui Biden ceva mai devreme decât ceilalți.Republicanii fără principii sunt conduși de Hawley și de Cruz, împreună cu alți senatori și reprezentanți care au încercat să convingă Congresul să blocheze ceremonia de confirmare a lui Joe Biden drept câștigător al alegerilor.În fine, mai sunt și vajnicii admiratori ai lui Trump și ai teoriilor conspirației, difuzori ai Marii Minciuni.Nici nu înțeleg cum stau aceste patru tabere laolaltă. Și spre binele Americii, sper să nici nu stea.Dar democrații vor avea și ei un cuvânt de spus în toate astea. Au cea mai bună ocazie din ultimii ani ca să poată obține sprijinul republicanilor de centru-dreapta. Fiți isteți.Interziceți fraza cu “reducerea fondurilor poliției”. Vorbiți în schimb despre o “poliție mai bună”, care să poată sprijni toată lumea. În loc de “socialism democratic”, vorbiți despre un ”capitalism mai drept și mai primitor“. Și mai diminuați din cultura politicilor corecte din căminele studențești și din camera știrilor. Deși ea nu ține de liga celor care încearcă să anuleze orice alegeri, e totuși corozivă.Știu, acum peisajul e într-adevăr întunecat. Dar, dacă sunteți atenți la cabinetul de centru-stânga de înaltă calitate format și instruit de Biden, s-ar putea ca republicanii de centru-dreapta, care caută să fie soluția problemelor, și nu soldații lui Trump să fie tocmai acea luminiță de la capătul tunelului care, până la urmă, se îndreaptă spre noi.