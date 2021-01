VIDEO SUA publică fotografia unui bărbat suspectat că a ucis un polițist în timpul asediului de la Capitoliu / Fiul unui judecător, arestat și el la New York

Agenții federali au publicat fotografia unui suspect pe care vor să îl audieze cu privire la uciderea ofițerului de poliție Brian Sicknick în timpul asaltului de săptămâna trecută de la Capitoliu care s-a soldat cu cinci decese, a spus marți un senator american, relatează Reuters. Asta, după ce fiul unui proeminent judecător din New York a fost arestat marți pentru participarea la violența care a zguduit SUA pe 6 ianuarie.

Senatorul Bill Cassidy, un republican, a postat pe Twitter fotografia unui bărbat cu barbă care poartă o căciulă albastră cu inscripția ”CFD” și a făcut apel la oricine ar putea să îl recunoască să contacteze FBI-ul.

U.S. Capitol Police just shared this picture with me. This man is wanted for questioning in connection with the murder of fallen Capitol Police Officer Brian Sicknick.



If you recognize this man, please call FBI at 1-800-225-5324 or visit https://t.co/rl0XXPPml6 pic.twitter.com/i9BDi2wBK4