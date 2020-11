Polonia: Controverse după un documentar care afirmă că simbolul național Frederic Chopin a avut iubiți de sex masculin

„Bărbații lui Chopin” a fost difuzat de televiziunea elvețiană SRF în 13 noiembrie, documentarul susținând că biografii compozitorului din secolul XIX au ignorat sau tradus greșit scrisori care arată „un val de declarații de dragoste adresate bărbaților”.Una dintre scrisori, trimisă de Chopin prietenului său Tytus Wojciechowsk afirmă că:„Ai spus că nu îți place să fii sărutat. Te rog, lasă-mă să o fac azi. Trebuie să mă plătești pentru visul obraznic pe care l-am avut despre tine azi-noapte”.Moritz Weber, producătorul documentarului, a declarat pentru CNN că nu există urmă de dubiu că scrisorile se referă la o legătură amoroasă."Chopin's Men," aired by SRF on November 13, argued that experts and biographers of the 19th-century musician had ignored and mistranslated letters that show a "flood of declarations of love aimed at men.„Vorbește despre dragoste atât de direct cu bărbați” a afirmat acesta.Însă polonezii au găsit afirmațiile lui Weber greu de înghițit.Persoanele homosexuale nu se pot căsători sau încheia un parteneriat civil în această țară, președintele Andrzej Duda declarând în luna iunie că homosexualitatea este „o ideologie mai rea decât comunismul”.O treime din orașele și satele poloneze s-au declarat în mod simbolic „zone libere de LGBT” în ultimii ani.Institutul de stat Fryderyk Chopin din Varșovia a declarat că noile scrisori nu reprezintă neapărat o dovadă a homosexualității compozitorului întrucât este greu de tradus limbajul „muzical și complicat” folosit.„Dacă le citești în original în poloneză sună puțin diferit”, a afirmat institutul.Afirmațiile din documentarul lui Weber au fost privite cu scepticism și luate în derizoriu și de presa din Polonia.Unul dintre titlurile apărute în media nota că: „Chopin își sărută prietenul. Înseamnă asta că a fost gay?”. Un altul titra că „Vestul este entuziasmat că Chopin era gay”.Chopin este cel mai cunoscut muzician polonbez în pofida faptului că a părăsit Varșovia pentru Paris la vârsta de 20 de ani.Cel mai mare aeroport al țării, Aeroportul Chopin din Varșovia, este denumit după el inima sa este păstrată într-un un zid al Bisericii Sfintei Cruci din capitala poloneză.