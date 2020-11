Migranții mexicani deportați din Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoștinței

La fel ca familiile americane, aproximativ douăzeci dintre acești migranți s-au adunat în capitala mexicană împreună cu rudele lor pentru a marca această sărbătoare care are loc în fiecare an în Statele Unite în a patra joi din noiembrie.În jurul unui curcan mare umplut însoțit de piure de cartofi, plăcintă cu dovleac, aceștia au evocat în special figura controversată a președintelui Donald Trump, aflat la originea deciziei de a-i trimite înapoi la Mexic."Este ca și cum ai face un pas înapoi în timp", a declarat Carmen Rodríguez pentru AFP, expulzată din Carolina de Nord în urmă cu aproape patru ani și care a trăit de atunci cu nostalgia SUA.La fel ca mulți migranți de origine mexicană, această femeie de afaceri în vârstă de 52 de ani a fost separată de rudele sale prin legile privind imigrația adoptate sub administrația Trump și de altele, de asemenea.„A sărbători Ziua Recunoștinței aici, în Mexic, capătă o altă dimensiune, deoarece cina mă leagă de familia mea și îmi stârnește amintiri”, spune Faustino Alanís, 31 de ani.Timp de patru ani, membrii organizației New Beginnings, care reunește persoanele evacuate și care are sediul într-un cartier central al capitalei mexicane, au continuat tradiția acestei „zile a curcanului”.Dar anul acesta, victoria democratului Joe Biden asupra republicanului Donald Trump, precum și pandemia Covid-19, dau acestei sărbători o culoare cu totul nouă.„Există ceva de sărbătorit”, a spus Israel Concha, fondatorul organizației.Acești deportați fac parte dintr-o populație în creștere de mexicani care și-au petrecut cea mai mare parte a vieții în Statele Unite fără statutul de rezidență legală înainte de a fi forțați să se întoarcă în Mexic.Acum caută să se integreze în țara lor de origine.Potrivit Ministerului de Interne, în prima jumătate a acestui an, aproape 89.000 de mexicani au fost deportați din Statele Unite.