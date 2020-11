Interviu Il Giornale: Predicția virologului Broccolo: Vaccinul nu va pune capăt pandemiei până în 2022 / Care sunt efecele secundare și de ce s-au reinfectat unii pacienți

Francesco Broccolo: Un optimism precaut chiar dacă primele date de fază 3 analizate de un comitet independent (dar nepublicate încă) par să indice o eficacitate de peste 90% în protecția împotriva Sars-CoV2. O cifră peste așteptări: ne-am dorit aproximativ 60-70% eficacitate, o valoare similară cu vaccinul antigripal.







Există încă multe aspecte de evaluat: nu există încă informații despre prevenirea cazurilor grave de Covid-19 (internări), critice și deces. Nu există încă informații cu privire la faptul că împiedică oamenii să fie purtători asimptomatici ai virusului. Nu există informații despre durata efectivă a protecției. Un studiu publicat recent în Science arată că mai mult de 90% dintre subiecții cu anticorpi împotriva Sars-CoV2 (care au contractat apoi infecția) rețin anticorpi împotriva virusului timp de cel puțin cinci luni, dar vaccinarea este foarte diferită de infecția naturală cu virus nativ.

Cu toate acestea, trebuie considerat că se vor administra două doze de vaccin,Fiind un vaccin ARN nu este foarte stabil și, prin urmare, necesită o păstrare la frig, cel puțin sub douăzeci de grade, pentru transport și depozitare, și reclamă o infrastructură care nu se găsește peste tot.Comitetul independent și-a exprimat, de asemenea, opinia cu privire la siguranță: efectele secundare sunt durere la locul injectării, oboseala și febra, care sunt mai frecvente în rândul tinerilor. Va dura cel puțin un an de observare a efectelor celor două doze pentru a avea (cel puțin în decembrie 2021) informații adecvate privind siguranța. Din păcate, timpul este necesar pentru eficiența prevenirii infecțiilor / bolilor și a siguranței, esențial pentru o evaluare științifică).Au fost descrise foarte puține cazuri de re-infecție, în ciuda subiecților care au anticorpii (IgG și / sau IgM) care neutralizează probabil virusul (prin urmare, protejează împotriva primei infecții).(o posibilă variantă cu secvențe de genom suficient de diferite) și, prin urmare, nu a fost recunoscut de anticorpii neutralizanți formați în urma primei infecții. Pentru aceste cazuri nu știm cum va proteja vaccinul. Nu avem dovezi de spus.Probabil până la sfârșitul anului 2021 (în cel mai bun caz) sau se poate alătura grupului de viruși respiratori endemici. Persistența sa este bizară deoarece nu este pur și simplu un virus care dă infecții acute (cum ar fi virusul gripal) care dispare după 20 de zile și nu pare să dea infecții persistente (de exemplu virusul hepatitei), dar de fapt am văzut că poate persista luni asimptomatic și nu știm dacă această persistență poate duce la sechele în timp (de exemplu, deteriorarea organelor sau boli autoimune).: Dacă nu luăm măsuri și mai restrictive, este probabil să se producă o deteriorare înainte de sfârșitul lunii noiembrie.Francesco Broccolo: Întotdeauna la fel. O atenție deosebită, distanța de cel puțin un metru, întotdeauna masca în prezența celorlalți, deschideți ferestrele în fiecare zi acasă și la locul de muncă. Nu vă adunați în grupuri, rămâneți cu familia, limitați contactele. (Interviu Il Giornale