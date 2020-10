Erdogan a depus o plângere penală împotriva politicianului olandez Geert Wilders / Imaginea care l-a înfuriat pe președintele turc

Bye bye @RTErdogan.

Wilders a postat sâmbătă o caricatură a lui Erdogan sub care a scris „terorist”.Luni el a postat o imagine a unei nave cu pavilionul turc, care se scufundă.„La revedere @RTErdogan. Scoateţi Turcia din NATO”, a scris el sub imaginea respectivă.Avocaţii lui Erdogan au depus marţi o plângere la Parchetul din Ankara, afirmând că tribunalele turce au jurisdicţie în acest dosar întrucât insultele i-au fost adresate direct preşedintelui Turciei.„Chiar dacă infracţiunea a fost comisă direct la adresa persoanei aflate în funcţia prezidenţială, valoarea care este încălcată este structura guvernamentală politică a statului”, au explicat avocaţii, potrivit agenției de presă Anadolu.Ei au adăugat că gesturile lui Geert Wilders nu pot fi considerate libertate de exprimare şi că politicianul olandez a ţintit „onoarea, demnitatea, caracterul şi reputaţia” lui Erdogan.Marţi, Devlet Bahceli, liderul Partidului Mişcării Naţionaliste şi aliat de-ai lui Erdogan, a afirmat că Wilders are „legături întunecate” cu organizaţii teroriste.Geert Wilders a şocat frecvent scena politică olandeză şi i-a jignit pe musulmani.În 2011, el a fost achitat într-un proces privind remarcile sale în care compara islamul cu nazismul şi cerea interzicerea Coranului.Luna trecută, Wilders a fost achitat în apel într-un proces pentru discriminare, deşi instanţa a menţinut condamnarea sa pentru insultarea intenţionată a marocanilor ca grup.