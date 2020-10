Biden opune cei 205.000 de morţi cuvintelor liniştitoare ale preşedintelui Trump

"Am văzut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au arătat. Spune +Nu lăsaţi COVID să vă controleze viaţa+. Să meargă să le spună asta celor 205.000 de familii care au pierdut pe cineva", a declarat fostul vicepreşedinte american, vizibil furios, la un post de televiziune din Florida, Local 10.Anunţând ieşirea sa din spital, Donald Trump a scris pe Twitter 'Nu vă temeţi de COVID', în pofida celor peste 210.000 de morţi în Statele Unite, cea mai îndoliată ţară din lume.Întrebat mai târziu în direct la NBC, Joe Biden, 77 de ani, a afirmat că, "sincer, nu a fost surprins" de anunţul, vineri, că preşedintele republican a fost testat pozitiv.În legătură cu mesajul de pe Twitter al preşedintelui, el şi-a exprimat din nou exasperarea, corectând bilanţul: "Are de ce să fie îngrijorat, circa 210.000 de persoane au murit"."Sper că nimeni nu va ajunge să spună că nu este o problemă. Este o problemă serioasă", a subliniat Joe Biden.Donald Trump şi echipa sa au luat peste picior luni întregi măsurile de precauţie luate de candidatul democrat, acuzând-l că încearcă să se ascundă evitând electoratul pentru că respectă strict gesturile barieră şi a respectat măsurile de izolare în statul său Delaware."Aş fi sperat ca preşedintele, după ce a trecut prin ce a trecut - şi sunt bucuros că îi merge destul de bine -, să le transmită o lecţie bună americanilor: măştile sunt importante", a lansat candidatul.Cei doi rivali au făcut un schimb de invective timp de 90 de minute, pe 29 septembrie, cu ocazia primei dezbateri prezidenţiale, desfăşurată haotic.În cursul unei întâlniri televizate în direct cu alegătorii luni seară, jurnalistul de la NBC l-a întrebat dacă a fost îngrijorat aflând diagnosticul lui Donald Trump."Nu", a răspuns Joe Biden, care între timp a fost testat negativ. "Am fost meticulos cu distanţarea fizică. Am fost meticulos cu portul măştii", a afirmat el.Fostul vicepreşedinte american a recunoscut însă că a fost "puţin descumpănit" când a văzut că apropiaţii lui Donald Trump aflaţi în sală nu poartă mască, după ce s-au aşezat, în timp ce soţia sa, Jill Biden, şi restul au făcut acest lucru.A doua dezbatere prezidenţială este prevăzută pe 15 octombrie, la Miami. Cei doi rivali au făcut cunoscut că vor participa dacă va fi menţinută, în pofida diagnosticului preşedintelui Donald Trump.