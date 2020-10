De ce continuă Trump să pună sub semnul întrebării valabilitatea alegerilor?

De ce Trump evidențiază îndoielile legate de integritatea electorală?

Este probabil ca Trump să piardă alegerile

Ce se va întâmpla în ziua alegerilor?

Daunele provocate în prezent vor fi greu de reparat, indiferent de rezultatul rezultat în ziua alegerilor.







de Thomas O Falk, Il Giornale (insideover.com)

Potrivit lui Trump, rezultatul real nu ar putea fi niciodată determinat cu precizie. Este un mesaj care vizează două obiective particulare.Trump și-a exprimat în mod repetat îndoieli cu privire la rezultatele alegerilor din cauza numărului fără precedent de buletine de vot nesolicitate trimise alegătorilor în acest an. Datorită pandemiei de coronavirus în curs, se așteaptă o creștere masivă a voturilor poștale la alegerile din 3 noiembrie. Votarea prin corespondență este considerată a fi foarte sigură și stabilă - la urma urmei, a fost utilizată încă din vremea războiului civil. Republicanii, în special, au avut experiențe extrem de pozitive cu această procedură. La alegerile din 2016 din SUA, aproape unul din patru alegători au votat prin poștă fără nereguli demne de remarcat.Datorită atacurilor sale repetate, Trump a fost acuzat că a semănat îndoieli cu privire la legitimitatea alegerilor, ceea ce ar putea duce la un test fără precedent al democrației americane. În concordanță cu aceasta, Trump a lăsat în repetate rânduri deschis răspunsul atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă va admite înfrângerea - cel mai recent în prima dezbatere împotriva lui Joe Biden, marți, 29 septembrie. Și ceea ce a insinuat Bill Maher acum doi ani - și anume că Trump nu ar părăsi Casa Albă chiar dacă ar fi învins - a devenit un scenariu de conceput. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că toate acestea au loc într-o țară în care controalele și echilibrele constituționale au fost considerate de mult timp ca un mecanism de protecție împotriva elementelor autoritare.O pierdere împotriva lui Biden este destul de probabilă și în toate sondajele relevante, titularul este în urmă. Astfel, Trump a pregătit terenul pentru o posibilă înfrângere care să nu fie recunoscută, punând deja sub semnul întrebării legitimitatea rezultatelor alegerilor. Mesajul lui Trump către susținătorii săi este clar: fie câștigă pe 3 noiembrie, fie alegerile au fost trucate. Este o strategie similară cu cea pe care a folosit-o împotriva lui Clinton și în 2016.Președintelui îi place să se refere la impulsul și sprijinul oferit de baza sa. Susținătorii săi ar merge la secția de votare, dar oponenții săi ar putea renunța la acest lucru și și-au exprimat votul pentru Biden doar dacă se poate face convenabil prin scrisoare. Așa că Trump se teme că ar putea fi ușor pentru alegătorii Biden. El încearcă să mențină participarea la vot cât mai scăzută posibil, deoarece se așteaptă ca o participare scăzută să fie avantajoasă pentru victoria sa potențială. Criza constituțională pe care o evocă datorită retoricii sale pare a fi irelevantă, daune colaterale în căutarea sa de realegere.Dacă rezultatul din noaptea alegerilor este strâns, ne putem aștepta să fie contestat. Sistemul electoral american are un proces de numărare în doi pași. Într-un prim pas, cele 50 de state plus districtul Columbia determină candidatul la președinție care a primit cele mai multe voturi. Apoi, într-un al doilea pas, voturile electorale sunt distribuite câștigătorului respectiv. Conform legii relevante, toți alegătorii se întrunesc pe 14 decembrie pentru a alege câștigătorul formal al alegerilor prezidențiale din Colegiul Electoral. Prin urmare, Trump ar avea suficient timp pentru a sabota procesul între ziua alegerilor din 3 noiembrie și ședința Colegiului Electoral.În cele din urmă, Curtea Supremă ar putea interveni. Într-o dispută cu privire la rezultatul alegerilor, ar putea prelua rolul arbitrului dacă majoritatea conservatoare este de acord. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în anul alegerilor prezidențiale din 2000, când George W. Bush a candidat împotriva lui Al Gore.În orice caz, Trump a slăbit deja încrederea în sistem într-o asemenea măsură încât se va prezenta ca învingător indiferent ce se va întâmpla. Chiar dacă Joe Biden câștigă și se mută în Casa Albă, un număr mare de alegători ai lui Trump îl vor considera nelegitim și vor crede că alegerile au fost trucate.