SUA: Trump spune că a plătit „multe milioane” de dolari ca taxe şi că este puternic „sub-îndatorat”

Preşedintele republican a răspuns, într-o serie de postări pe Twitter, unei relatări din New York Times (NYT) potrivit căreia a plătit doar 750 de dolari ca taxe federale pe venit atât în 2016, cât şi în 2017, după ani în care a raportat pierderi mari ale firmelor sale.'Am plătit multe milioane de dolari în taxe, dar am avut dreptul, ca oricine altcineva, la deduceri şi credite fiscale', a scris Trump într-un tweet. 'Sunt extrem de sub-îndatorat - am foarte puţine datorii în comparaţie cu valoarea activelor', a susţinut el.Republicanul, care se va confrunta marţi seară cu contracandidatul democrat Joe Biden în prima lor dezbatere televizată, a mai spus că deţine 'active extraordinare' şi s-a lăudat cu o declaraţie financiară 'foarte impresionantă'.El a refuzat însă să-şi facă publice declaraţiile fiscale, aşa cum a procedat de decenii candidaţii prezidenţiali şi preşedinţii.Trump îşi justifică refuzul prin faptul că se află sub auditul fiscului (Internal Revenue Services, IRS), însă agenţia a semnalat că nu există niciun motiv pentru care preşedintele nu îşi poate publica declaraţia fiscală în timpul auditului.Trump are datorii de sute de milioane de dolari pe fondul pierderilor cronice contabilizate de afacerile sale şi de care se foloseşte pentru a evita impozitele, a scris NYT, precizând că a obţinut datele fiscale pe mai mult de două decenii ale magnatului şi afacerilor sale.Trump a acuzat publicaţia că a obţinut ilegal informaţiile - ceea ce NYT a negat -, dar şi că acestea sunt inexacte.