NY Times: Trump nu a plătit impozit pe venit în 10 din ultimii 15 ani

Ce afirmă New York Times?

„Element cheie”

Ziarul american a obținut declarațiile fiscale din ultimele două decenii ale președintelui american și ale companiilor sale, New York Times notând că Donald Trump nu a plătit deloc impozit pe venit în 10 din ultimii 15 ani și că documentele arată „pierderi cronice și ani de evitare a taxelor”.Trump a catalogat știrea drept „faka news”.„De fapt am plătit taxe. Și o să vedeți asta imediat după ce vor apărea declarațiile mele fiscale - sunt auditate, sunt în audit de o perioadă îndelungată”, le-a declarat acesta reporterilor după ce informația a fost publicată de New York Times duminică.„Fiscul nu mă tratează bine...mă tratează foarte rău”, a adăugat Donald Trump, acesta fiind primul președinte al Statelor Unite din ultimii 50 de ani care nu și-a făcut publice declarațiile fiscale. Publicarea acestora este o cutumă în politica americană, nefiind cerută de lege.NY Times a afirmat că a obținut informațiile de la „surse care au acces legal” la documente. Articolul a fost publicat de ziarul american cu doar trei zile înainte de prima dezbatere prezidențială dintre Trump și contracandidatul său democrat, Joe Biden.Publicația americană susține că a revizuit declarații fiscale ce-l privesc pe președintele american și companiile deținute de Organizația Trump începând cu anii 1990, precum și declarațiile fiscale personale ale lui Donald Trump din 2016 și 2017.Președintele SUA a plătit doar 750 de dolari în impozit pe venit atât în 2016 cât și 2017 iar în 10 din ultimii 15 ani nu a plătit deloc impozit pe venit „în mare parte fiindcă a raportat că pierde mult mai mulți bani decât câștigă”, potrivit NY Times.Înainte de a deveni președinte Trump a fost cunoscut ca om de afaceri celebru și mogul imobiliar însă declarațiile depuse la Fiscul american (IRS) „arată un om de afaceri care încasează sute de milioane de dolari anual însă acumulează pierderi cronice pe care le folosește agresiv pentru a evita să plătească impozite”, scrie NY Times.Într-o declarație publică președintele Trump a afirmat că a câștigat cel puțin 434,9 de milioane de dolari în 2018, lucru contestat de NY Times care afirmă că declarațiile fiscale ale președintelui american arată că acesta a înregistrat de fapt pierderi de 47,4 milioane de dolari în anul respectiv.Reprezentanții Organizației Trump au negat la rândul lor informațiile publicate de Times, juristul șef al companiei, Alan Garten, declarând că „majoritatea, dacă nu toate, informațiile par să fie inexacte”.„În ultimul deceniu președintele Trump a plătit zeci de milioane de dolari în impozite personale către guvernul federal, inclusiv milioane în impozite personale de când și-a anunțat candidatura în 2015”, a afirmat Garten.NY Times afirmă de asemenea că „majoritatea” marilor afaceri ale lui Trump, precum terenurile de golf și hotelurile, „raportează pierderi de milioane sau zeci de milioane de dolari an după an”.„Această ecuație este un element cheie al alchimiei finanțelor personale ale lui Trump: folosirea veniturilor din celebritatea sa pentru a cumpăra și sprijini afaceri riscate și apoi raportarea pierderilor acestora pentru a evita să plătească taxe”, notează jurnaliștii americani.The Times mai susține că afacerile lui Trump au primit bani de la „lobbyiști, oficiali străini și alte persoane care doresc o intâlnire, accces sau favoruri” de la președintele american.Ziarul american a relatat că a folosit declarațiile fiscale pentru a afla câți bani câștigă președintele american de la companiile sale din străinătate, afirmând că în primii doi ani de mandat acesta ar fi realizat venituri de 73 de milioane de dolari de la afacerile sale din afara SUA.O parte importantă a sumei a provenit de la terenurile de golf din Irlanda, The Times afirmând însă că Organizația Trump a primit de asemenea bani „de pe urma unor înțelegeri de licențiere în țări cu lideri cu tendințe autoritare sau o situație geopolitică spinoasă”.Potrivit The Times, acordurile de licențiere i-ar fi adus președintelui american 3 milioane de dolari din Filipine, 2,3 milioane din India și un milion din Turcia, ziarul notând că în 2018 Trump ar fi realizat venituri de 427,4 milioane de dolari de pe urma emisiunii The Apprentice și a unor înțelegeri prin care diferite organizații au plătit pentru a-i folosi numele.Trump ar fi câștigat în anul respectiv și 176,5 milioane de dolari de pe urma unor investiții în două clădiri de birouri.Jurnaliștii de la The Times afirmă că Trump nu a plătit impozite pe veniturile realizate deoarece a raportat că afacerile sale au înregistrat pierderi semnificative.„Nu poți genera nivelul de pierderi pe care l-a generat Trump fără să falimentezi spectaculos. Modul în care generează pierderi sugerează că își continuă operațiunile prin împrumutarea de bani pentru a le ține la suprafață”, a declarat pentru BBC avocatul fiscal Steve Rosenthal care anterior colaborase cu The Times pentru a analiza situația financiară a președintelui Trump.