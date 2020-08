Premierul Croației proclamă victoria asupra epidemiei de coronavirus

Croația are din nou peste o mie de cazuri active de infectare cu coronavirus, dar acest fapt nu îl îngrijorează pe premierul croat Andrej Plenković, care a declarat că din primul val al epidemiei de COVID-19, Croația a ieșit învingătoare – comentează portalul croat Index."Dacă ne referim la primul val pot spune că am reușit, însă consider că în toamnă trebuie să fim mai bine pregătiți" – a răspuns Plenković la întrebarea dacă Croația a învins epidemia de coronavirus. Plenković a apreciat că și sezonul turistic din Croația a depășit cu bine criza sanitară."Acum câteva luni nu credeam că va fi atât de bine. Aceasta înseamnă că am acționat bine atunci când am decis suspendarea sau reluarea unor activități" – a declarat Plenković, adăugând că o anumită creștere a numărului cazurilor de COVID-19 din ultimele săptămâni era de așteptat, avându-se în vedere numărul mare de turiști din Croația. "Noi întotdeauna am făcut apel, în special la tineri, să fie responsabili și să respecte distanțarea. Este evident că această măsură nu a fost respectată în cluburi" – a declarat Plenković.În ultimele 24 de ore în Croația s-au confirmat 151 de noi cazuri de infectare cu coronavirus și s-a înregistrat un deces. De la începutul epidemiei în Croația s-au înregistrat în total 6.571 de cazuri de COVID-19 și 166 de decese asociate COVID-19. Până în acest moment, 5.220 de pacienți au fost declarați vindecați, dar mai există încă 1.185 de cazuri active, dintre care 126 de pacienți sunt internați în spitale, iar 11 la terapie intensivă, potrivit Rador.