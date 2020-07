FOTO VIDEO Măști și cadouri la un summit cu adevărat extraordinar al UE: Ce daruri au primit Merkel și Antonio Costa

Așezați la o distanță corectă unii de alții, 24 de bărbați și 5 femei cu măști: nu este o societate secretă, ci un summit al liderilor Uniunii Europene la Bruxelles, în timpul pandemiei de coronavirus, relatează AFP.

Pentru a încălzi această atmosferă puţin stranie, cei 27 de şefi de stat şi de guvern, supervizaţi de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut două aniversări de sărbătorit: cea a premierului portughez Antonio Costa (59 de ani) şi cea a cancelarului german Angela Merkel (66 de ani).

Omologii lor nu au uitat să le facă cadouri.

Pentru cancelarul Angela Merkel, sticle de vin alb de Bourgogne de la Emmanuel Macron, ciocolată belgiană oferită de Charles Michel, un flacon de argint cu ulei de trandafiri de la premierul bulgar Boiko Borisov şi o traducere în germană a romanului "Eseu despre orbire" al câştigătorului premiului Nobel José Saramago de la şeful guvernului portughez Antonio Costa.

În ceea ce-l priveşte pe austriacul Sebastian Kurz, el i-a oferit şefei guvernului federal german un cadou dulce, "Sachertorte", celebrul tort vienez cu ciocolată.

Cancelarul i-a dat omologului său portughez Costa o reproducere a unei hărţi din secolul al XVII-lea a Goa, fostă colonie portugheză de unde sunt originari strămoşii săi, şi catalogul unei expoziţii despre navigatorii portughezi, în timp ce Macron i-a făcut cadou un tablou.

Premierul portughez le-a făcut şi el câte un cadou fiecăruia dintre colegii săi... un kit Covid-19 personalizat cu măşti de diferite culori.

Premierul luxemburghez Xavier Bettel a venit cu sticle de vin spumant din pivniţa Marelui Ducat pentru Merkel şi Costa, fără a o uita pe premierul danez Mette Frederiksen, care tocmai s-a recăsătorit.

Niciun cadou din partea finlandezilor în schimb, care sunt prin poziţia lor apropiaţi de cele patru state aşa-zis "frugale" - Austria, Olanda, Suedia şi Danemarca.

Puţină fantezie în ceea ce priveşte măştile, în majoritate albe, albastre sau negre. Prim-ministrul Xavier Bettel purta o mască de protecţie brodată cu cuvântul "Moien" (Bună dimineaţa în luxemburgheză) în culorile naţionale (roşu-alb-albastru).

O mască prost aşezată i-a adus premierului bulgar Boiko Borisov un mic gest de atenţionare din partea cancelarului german, care a arătat cu degetul spre nasul interlocutorului său care ieşea din mască.

