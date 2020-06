Rusia: Prima zi de vot la referendumul care i-ar permite lui Putin să rămână la putere până în 2036 / Nereguli majore notate de observatorii independenți înaintea scrutinului

Constrângerea alegătorilor

Semne de întrebare

Referendumul, care va avea nevoie de o prezență și un vot afirmativ de peste 50% pentru a fi adoptate amendamentele, a fost criticat de către ONG-ul pentru monitorizarea alegerilor „Golos” (Vocea) ca fiind „cel mai manipulator” și „puțin transparent” din istoria țării, cu excepția scrutinelor din anii turbulenți de după căderea Uniunii Sovietice.În timpul unei ședințe de luna aceasta de la televiziunea de stat din regiunea Moscovei Egorevsk Today, editorul-șef le-a transmis angajaților că trebuie să se înscrie și voteze la o secție de vot din oraș, indiferent de secția la care sunt arondați.„Acolo [la secția de vot] puteți face ce doriți dar mâine trebuie să fiți la mine pe listă”, le spune angajaților o femeie care ar fi editorul-șef al redacției într-o înregistrare trimisă Golos.„Ar putea exista mai multe consecințe, doar vă avertizez. În special în timpul unei pandemii: fără primă, fără loc de muncă”, se aude în înregistrare.„Cu toții trăim sub acest guvern și uneori trebuie să ne călcăm pe gât”, adaugă femeia.Grigori Melkonyants, co-președinte al Golos, a afirmat în cadrul unui interviu acordat săptămâna aceasta că „niciodată nu am avut atâtea plângeri de la oameni care ne spun că sunt constrânși să voteze”, făcând referire la o practică uzuală înaintea alegerilor din Rusia chiar dacă este interzisă de lege.Ella Pamfilova, președintele Comisiei electorale centrale, a afirmat însă că, dimpotrivă, comisia „nu a avut niciodată atât de puține plângeri înaintea unui vot”.În ultimele zile au ieșit la iveală tot mai multe dovezi cu privire la companii care și-ar mobiliza angajații să voteze, inclusiv reclamații din partea unor bibliotecari de la bibliotecile de stat din Sankt Petersburg sau a unor medici care tratează pacienți infectați cu COVID-19 în orașul Arhangelsk din nordul Rusiei sau Vladivostok din orientul îndepărtat rus.Nu doar că firme și instituții publice își mobilizează salariații să voteze dar unele depun eforturi să îi monitorizeze pentru a se asigura că au participat la scrutin, cum pare a fi cazul și la televiziunea Egorevsk Today.Pe lângă constrângerea alegătorilor, Melkonyants subliniază mai multe nereguli despre care spune că vor lăsa „un mare semn de întrebare” asupra votului.Principalele vizează folosirea de către autorități a pandemiei de COVID-19 „în avantajul lor”. Prin prelungirea votului pe parcursul a șapte zile și permițând votul de acasă și prin mijloace electronice - toate justificate prin limitarea răspândirii coronavirusului la secții de votare aglomerate - autoritățile limitează capacitatea observatorilor independenți de a urmări fraudarea voturilor, susține ONG-istul.Întrucât majoritatea observatorilor sunt voluntari, mulți sunt nevoiți să ceară zile libere angajatorilor. Melkonyants afirmă că angajații companiilor de stat au relatat că le-au fost respinse cererile.Însă dacă observatorii vor reuși să ajungă la secțiile de votare se vor confrunta cu o altă problemă: le va fi dificil să își da seama dacă alegătorii votează pentru ei sau în numele altcuiva.„Purtarea măștilor de protecție și măsurile de distanțare socială vor face imposibilă verificarea identității unui votant”, afirmă co-președintele Golos.Apoi mai există problema păstrării urnelor în stațiile de votare peste noapte.„Acest lucru lasă o zonă gri în care nu știm ce se întâmplă”, subliniază Melkonyants, adăugând că „oferă posibilitatea unor fraude în masă”.În plus, spre deosebire de alte alegeri, observatorilor nu le va fi permis să viziteze liber orice stație de votare doresc, având nevoie de o aprobare de la comisia electorală locală pentru secția de votare la care să fie arondați.Pe lângă toate aceste probleme, mai există un „defect” fundamental intrisec chiar referendumului în sine: contopirea unor amendamente fără legătură între ele - de la trecerea lui Dumnezeu în Constituție la definirea căsătoriei ca fiind heterosexuală la garantarea unor protecții sociale la resetarea mandatelor președintelui Putin, măsura care i-ar permite să rămână la putere până în 2036 - într-un singur vot de „Da” sau „Nu”.„Un alegător ar putea să își dorească să voteze da pentru un amendament dar nu în cazul altuia”, afirmă Melkonyants.