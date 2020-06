FOTO Un pistol pe noptieră și teancuri de bani în sertar. Pozele cu premierul Bulgariei care au stârnit scandal la vârful conducerii țării

Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, l-a acuzat pe președintele Rumen Radev că l-a ''spionat cu o dronă'' după ce au apărut imagini cu el dormind în pat, în timp ce pe o noptieră se afla un pistol, iar în sertarul noptierei teancuri de bani și lingouri de aur. Ulterior, Borisov și-a acuzat oponenții politici vă încearcă să îi submineze guvernul cu intenția de a bloca aderarea la zona euro, relatează Reuters.

Reuters, de exemplu, nu a putut verifica autenticitatea fotografiilor, în timp ce Borisov vorbește de asemenea de ”înscenare”.

Potrivit bulgarilor de la Mediapool, autenticitatea, cel puțin a uneia dintre fotografii, a fost confirmată de însuși premierul Borisov.

”De ce acum? Pentru că iulie este o lună importantă... Bulgaria, alături de Croația, este cu încredere pe calea sa de aderare la uniunea bancară și la zona euro... Nu mă vor face să renunț, nici să mă opresc”, a spus Borisov.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk