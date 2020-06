„Goodbye, dear Bilbo”: Ian Holm, actor în Stăpânul Inelelor și Alien, a murit la vârsta de 88 de ani

Actorul, nominalizat la Oscar pentru rolul din filmul „Chariots of Fire”, și-a pierdut viața din cauza unei boli asociate cu boala Parkinson, potrivit The Guardian.„Cu mare tristețe vă anunțăm că actorul Sir Ian Holm s-a stins în această dimineață la vârsta de 88 de ani”, a declarat agentul său pentru ziar, adăugând că „a murit liniștit în spital, alături de familie și îngrijitorul său. Fermecător, bun și feroce de talentat, ne va lipsi enorm”.Holm și-a început cariera de actor pe scenă, ca parte din Royal Shakespeare Company, câștigând recunoașterea internațională pentru interpretarea androidului Ash în filmul din 1979 „Alien”. Rolul unui profesor de sport din pelicula „Chariots of Fire” i-a adus un premiu Bafta.Mai recent a jucat rolul lui Bilbo Baggins în două din filmele trilogiei Stăpânul Inelelor, un rol pe care și l-a păstrat și în seria Hobbitul.