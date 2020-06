Pentagonul a ordonat ca elicoptere militare să survoleze deasupra protestatarilor din Washington D.C. - documente oficiale

Relatările de la fața locului și imaginile arată două elicoptere trimițând praf în aer și pe trotuare, doborând o parte a unui copac și spărgând ferestrele magazinelor.Unii protestatari au fugit de la locul incidentului, temându-se pentru viața lor, iar în zilele care au urmat Armata a anunțat că va deschide o investigație pentru a determina evenimentele care au condus la incident.

Însă noi documente obținute de New York Times arată că Armata a avut informații specifice despre ce ar presupune misiunea elicopterelor.Potrivit documentelor, misiunea a avut loc sub supravegherea secretarului Armatei, Ryan D. McCarthy, și a șefului Statuluiui Major, gen. James C. McConville alături de mai mulți procurori militari.Raportul obținut de New York Times afirmă că piloților elicopterelor le-a fost ordonat de către Pentagon să aplice o „prezență persistentă” asupra protestelor însă potrivit specialiștilor militari termenul este interpretabil și nu există vreo instruire a piloților cu privire la ce ar însemna.Oficialii militari au descris misiunea drept una de ultimă variantă - dacă Garda Națională nu ar fi reușit controlarea protestatarilor președintele Donald Trump ar fi ordonat desfășurarea de personal militar activ pe străzile Washington D.C. - iar McCarthy și McConvile au plănuit misiunea pentru a se asigura că Garda Națională nu va scăpa lucrurile de sub control.Politicienii și activiștii pentru drepturile omului din Statele Unite au condamnat misiunea elicopterelor, comparând-o cu un act de război.Într-un raport publicat vineri, Humans Right Watch (HRW) notează că survolarea la altitudine joasă deasupra oponenților este cunoscută în armata Statelor Unite drept o „demonstrație de forță” și ar putea să fie interzisă de către dreptul internațional.HRW a mai arătat că unul dintre elicoptere a avut pe el o cruce roșie, ceea ce este „un simbol recunoscut universal de ajutor medical și este protejat prin Convenția de la Geneva” iar desfășurarea de acțiuni militare sub acest semn ar putea fi interzisă prin prevederile Convenției.