China va trimite în Pakistan o „armată” de 100.000 de rațe pentru a lupta împotriva invaziei de lăcuste

Lu Lizhi, cercetător la Academia de Științe Agricole din Zhejiang și care conduce acest proiect împreună cu o echipă de la o universitate din Pakistan, a precizat că rațele constituie o „armă biologică” și pot fi mai eficiente decât pesticidele.



Regiunea cuprinsă între estul Africii și sudul Asiei este devastată de roiuri de lăcuste care distrug culturile agricole și pășunile. Pakistanul este deosebit de afectat.



În încercarea de a contracara invazia, Pakistanul a început să încurajeze oamenii să mănânce lăcustele.

